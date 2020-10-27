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Победившие на выборах в Сейм Литвы консерваторы во вторник раскритиковали трехстороннюю методику торговли электроэнергией с Россией, о которой договорилось Министерство энергетики и которую намечается утвердить в ближайшее время.
Ingrida Šimonytė, Gabrielius Landsbergis
Ingrida Šimonytė, Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Andrius Ufartas

Завершающий срок полномочий министр энергетики Жигимантас Вайчюнас говорит, что методика позволит странам Балтии бойкотировать электроэнергию с Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце. Он во вторник выразил надежду, что методика будет утверждена во всех трех Балтийских странах на этой неделе.

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Консерваторы говорят, что предлагаемая методика может узаконить "деяния, запрещенные законом", направленном на бойкот электричества с БелАЭС. Основные дискуссии связаны с возможностью того, что электричество с БелАЭС может попадать на общий рынок через перемычку Латвии и России, а также с использованием линий электропередачи (ЛЭП) между Литвой и Беларусью.

Уходящее правительство говорит, что риски будут снижены благодаря уменьшению пропускной способности и системе гарантий происхождения. Консерваторы говорят, что предохранителей слишком мало.

Ингрида Шимоните и Габриэлюс Ландсбергис во вторник распространили совместное заявление о том, что "уходящему министру энергетики не следует брать на себя необоснованные обязательства".

"Мы призываем министра энергетики на предстоящем заседании Балтийского совета министров не присоединяться к решениям, которые узаконят торговлю стран Балтии с третьими странами с использованием ЛЭП между Беларусью и Литвой, а также потоков электроэнергии с БелАЭС в энергосистему Литвы", - говорится в заявлении.

Ж. Вайчюнас во вторник выразил надежду на то, что регуляторы Балтийских стран утвердят трехстороннюю методику торговли электроэнергией с Россией на этой неделе.

"Операторы наших систем согласовали методику и на этой неделе как раз должна быть утверждена эта методика и Латвией, и Эстонией, по моим данным. Я ожидаю такого же утверждения и от нашего регулятора. Так что, на этом фронте нами будет сделано все, чтобы электроэнергия не попадала и косвенно", - сказал Ж. Вайчюнас BNS после встречи с президентом Гитанасом Науседой.

Беларусь объявила, что начать выработку электроэнергии на БелАЭС намечается с 1 до 10 ноября. Литва утверждает, что станция построена с нарушениями требований безопасности и природоохраны.

Оператор энергопередающей системы Litgrid установит нулевую коммерческую пропускную способность из Беларуси в Литву сразу после того, как на БелАЭС будет выработан первый киловатт-час электричества.

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