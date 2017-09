"После 2018 года мы должны рассмотреть, учтя потребности и возможности. (...) Нам нужно балансировать между этими вещами, ведь потребности армии могут быть очень большими и просто неподъемными для бюджета", - сказал глава парламента в понедельник BNS. В показанном в воскресенье интервью телеканалу LRT спикер сказал, что в следующем году Литва начнет выделять 2% от ВВП на оборону, а затем финансирование этой сферы расти не должно. Статьи по теме: Пранцкетис: 2% на оборону достаточно Министр обороны: 15-летние девушки могут готовиться к службе в армии Тогда он отметил, что после достижения 2% от ВВП на оборону Литва реализует межпартийное соглашение и обязательство перед НАТО, а само финансирование обороны будет "демонстративно хорошим". "Это недостаточное финансирование нашей обороны, но демонстративно хорошее, поскольку мы станем лишь седьмой страной, которая реализует это обязательство. Я считаю, что сейчас достаточно, и повышать проценты мы не должны", - сказал он в интервью программе "Неделя". В понедельник спикер отметил, что говорил в интервью о бюджете 2018 года, хотя отвечал на вопрос о дальнейшем финансировании обороны. "В этом году мы утверждаем бюджет 2018 года, а говорить о будущих бюджетах (сегодня) мы не готовы", - сказал В. Пранцкетис. По его словам, в следующем году оборонный бюджет, который составит 2% от ВВП явлется "хорошей новостью для наших людей и нашего спокойствия". В следующем году Литва должна выделить на оборону почти 900 млн. евро или 2,07% от ВВП. Министерство обороны надеется, что к 2020 году финансирование обороны вырастет до 2,35%. В этом году финансирование оборонного сектора составляет 724 млн. евро или 1,8% ВВП. Сейчас среди стран НАТО минимум 2% от ВВП на оборону выделяют США, Соединенное Королевство, Греция, Эстония, Польша и Румыния.

