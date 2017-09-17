Размещение международного батальона НАТО в Латвии, по его мнению, это классический пример, как улучшить ситуацию с безопасностью в регионе.

"Обязанность стран НАТО заключается в том, чтобы обеспечивать мир и защиту нашим союзникам", - сказал Фьюри.

Говоря о том, что еще можно сделать для безопасности региона, председатель канадского Сената подчеркнул значение сотрудничества, а также заверил, что НАТО всегда готов реагировать, если союзникам нужна поддержка.

Комментируя российско-белорусские военные учения "Запад 2017", Фьюри отметил, что тревожиться не стоит, но необходимо следить за ситуацией. Такие учения проходят не впервые.

"Присутствие НАТО в странах Балтии является поддержкой для Латвии и стран Балтии в целом как государств альянса. Их цель - не провоцировать, а обеспечивать стабильность", - сказал Фьюри.

Напомним, что вооруженные силы Канады в рамках расширенного присутствия НАТО направили в Латвию около 450 военнослужащих механизированного пехотного батальона и бронетехнику. В международную группу под руководством Канады входят более 1000 солдат из Албании, Италии, Канады, Польши, Словении и Испании.