По его словам, это стало бы дополнительным стимулом для людей участвовать в голосовании.

"Следовало бы объявить и другой референдум одновременно, например по сокращению количества членов Сейма. Я думаю, что это привело бы очень много людей на этот референдум. Мы уже это обсуждали, политологи одобряют идею того, что оптимальный сейм для Литвы - это 121 депутат", - сказал В. Пранцкетис в интервью радиостанции Ziniu radijas. Сейчас в литовском сейме 141 депутат.

Он отметил, что референдум о двойном гражданстве планируется провести вместе с президентскими выборами с целью большей активности избирателей и сокращения расходов.

Во вторник В. Пранцкетис сообщил, что референдум по расширению института двойного гражданства мог бы пройти в два дня - 12 и 26 мая следующего года, и совпал бы с президентскими выборами. В. Пранцкетис также подчеркнул, что все же приоритетом было бы организовать референдум в один день.

Как сообщила Главная избирательная комиссия, в 2019 году во втором туре президентских выборов, который состоится 26 мая, планируются и выборы в Европарламент. В следующем году состоятся и муниципальные выборы, они планируются на конец февраля, и или начало марта.

Точную дату президентских, муниципальных выборов, выборов в Европарламент объявляет сейм.