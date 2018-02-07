По его словам, это стало бы дополнительным стимулом для людей участвовать в голосовании.
"Следовало бы объявить и другой референдум одновременно, например по сокращению количества членов Сейма. Я думаю, что это привело бы очень много людей на этот референдум. Мы уже это обсуждали, политологи одобряют идею того, что оптимальный сейм для Литвы - это 121 депутат", - сказал В. Пранцкетис в интервью радиостанции Ziniu radijas. Сейчас в литовском сейме 141 депутат.
Он отметил, что референдум о двойном гражданстве планируется провести вместе с президентскими выборами с целью большей активности избирателей и сокращения расходов.
Во вторник В. Пранцкетис сообщил, что референдум по расширению института двойного гражданства мог бы пройти в два дня - 12 и 26 мая следующего года, и совпал бы с президентскими выборами. В. Пранцкетис также подчеркнул, что все же приоритетом было бы организовать референдум в один день.
Как сообщила Главная избирательная комиссия, в 2019 году во втором туре президентских выборов, который состоится 26 мая, планируются и выборы в Европарламент. В следующем году состоятся и муниципальные выборы, они планируются на конец февраля, и или начало марта.
Точную дату президентских, муниципальных выборов, выборов в Европарламент объявляет сейм.
Грибаускайте обсудила с президентом Южной Кореи укрепление сотрудничества в сфере технологий (5)
Президент Литвы Даля Грибаускайте обсудила в Сеуле с...
Министр обороны Литвы: для всеобщего призыва требуется около 400 млн. евро (43)
Для введения всеобщего призыва юношей в армию Литвы...
Слова Пранцкетиса о президентских выборах – намек на планы Сквернялиса (10)
Спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис стал бы...
Спикер Сейма: в следующем году может состояться и референдум о сокращении депутатов (5)
Председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис заявил,...
Правительство Литвы проведет переговоры о сокращении штата чиновников (3)
В среду на совещании правительство обсудит сокращение...
TOP новостей
На прицеле у размещенных рядом с Литвой "Искандеров" – не только Вильнюс (203)
5 февраля Россия разместила в Калининградской...
Эксперимент подтвердил: выходцы из Восточной Европы работают быстрее, чем британцы литовцы уже не спешат на фермы (8)
В рамках эксперимента британская молодежь попробовала...
В парламенте Литвы – скандальное заявление ректора Вильнюсской художественной академии (13)
Защищаясь от обвинений в бездействии, ректор...
Союз лесников добивается принятия закона против IKEA (2)
На пресс-конференции союза "За литовские леса" речь шла...
Профессор объяснил, почему в Литве нацистам не потребовались газовые камеры (102)
40% жертв Холокоста погибли в газовых камерах, но Литвы...