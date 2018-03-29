"Мы обеспокоены тем, что работающий в КНБО человек как бы публично назван ненадежным, поэтому мы считаем, что следует обратиться в сам комитет, чтобы он рассмотрел, не мог ли бы какое-то время там работать замещающий член комитета", - сказал В. Пранцкетис журналистам в четверг после встречи с премьером в сейме.

Между тем он не видит необходимости отменять Л. Кащюнасу разрешение на работу с засекреченной информацией.

Премьер Саулюс Сквернялис сказал, что КНБО, который сейчас проводит парламентское расследование о влиянии групп бизнеса и интересов на политиков, органы государственной власти, следовало бы изучить обнародованную информацию о встречах консерваторов с бывшим вице-президентом концерна MG Baltic Раймондасом Курлянскисом.

"Появившаяся в общественном пространстве информация вызывает много вопросов, немалую обеспокоенность, но хорошо то, что КНБО, обладающий правами специальной комиссии, изучает связи на предмет возможного коррупционного слияния политиков и бизнеса, и мы надеемся, что ответ на те вопросы, которые были преданы огласке, входят в компетенцию комитета", - сказал премьер.

Газета Lietuvos rytas в среду написала, что вице-председателю сейма, консерватору Ирене Дягутене пришлось посетить Службу спецрасследований в рамках дела о политической коррупции по поводу ее нынешнего коллеги по фракции Л. Кащюнаса, у которого тогда еще не было депутатского мандата.

Как пишет газета, должностные лица подозревают, что консерватор за помощь связанной с ним ассоциации получил от тогдашнего вице-президента концерна MG Baltic Р. Курлянскиса задание убедить давнего члена парламентского Комитета по бюджету и финансам И. Дягутене голосовать за поправку либерала Шарунаса Густайниса о потребительских кредитах.