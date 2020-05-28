"Мне нужно прояснить все материалы и мотивы, которые предоставлены. Тогда возможно обращусь к субъекту, который всегда дает советы, можно ли предоставлять (разрешение на работу с секретной информацией – BNS), тогда и решим", – сказал в четверг журналистам глава парламента.

В среду голосами правящих КНБО решил обратиться к В. Пранцкетису с тем, чтобы он дал оценку возможности дальнейшего допуска В. Бакаса к секретной информации.

"Комитет принял решение обратиться к главе субъекта засекреченной информации - председателю Сейма с тем, чтобы был решен опрос, может ли В. Бакас продолжать работу с засекреченной информацией", - сказал в среду журналистам после заседания КНБО глава комитета, "аграрий" Дайнюс Гайжаускас.

По словам Д. Гайжаускаса, решение по В. Бакасу принято "из-за вероятно допущенных множественных нарушений при работе с порядком регламентирования засекреченной информации".

В. Бакас же сказал, что такое решение обусловлено его позицией о необходимости обнародовать данные о злоупотреблениях руководства специальных служб, в том числе и Департамента госбезопасности.

В апреле прошлого года высокопоставленный представитель разведки информировал В. Бакаса, возглавлявшего тогда КНБО, о возможно незаконном сборе информации в ДГБ.

Высокопоставленный сотрудник ДГБ в прошлом году информировал тогдашнего председателя КНБО Сейма В. Бакаса, что по указанию руководства ДГБ в 2018-2019 годах разведка собирала информацию об окружении бывшего тогда кандидатом в президенты Гитанаса Науседы и о дипломате Вигаудасе Ушацкасе.

В представленном информатором списке лиц, о которых ДГБ собирал информацию, указано более 60 фамилий, среди них есть много известных людей из сфер бизнеса, культуры, развлечений.

КНБО, который провел расследование по этому заявлению, констатировал, что ДГБ действовал законно, когда проверял окружение кандидатов, однако предложил изменить порядок работы и отказаться от устных поручений о проверке лиц.