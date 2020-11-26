aA
Председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен говорит, что нельзя забывать о протестующих против незаконной власти белорусах и позволять, чтобы насилие против них стало нормой.
Viktorija Čmilytė-Nielsen
Viktorija Čmilytė-Nielsen
© DELFI / Tomas Vinickas

Она сказала это на состоявшейся в четверг видеоконференции председателей парламентов Северных и Балтийских стран.

"Мы не можем забыть о белорусах, которые протестуют против незаконной власти страны, и нельзя позволить сделать нормой грубое насилие против мирных участников протестов", - сказала В. Чмилите-Нильсен.

Во время беседы также обсуждались угрозы для демократии.

"В своих странах мы наблюдаем слабую или снижающуюся вовлеченность молодежи в процессы демократии. Нам следует принимать меры, чтобы это изменить, чтобы как можно больше людей чувствовали себя частью демократических решений", - сказала председатель Сейма.

Статьи по теме:
Максимас Милта. К чему стремятся белорусы? 100 лет назад и сегодня  (21)
Как ужесточались репрессии против белорусских журналистов после выборов-2020  (4)

"Каждое поколение борется за демократию по-своему. Нам следует четко идентифицировать возникающие сегодня угрозы для демократии и сконцентрировать внимание на их устранении", - сказала она.

Главы парламентов Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании и Исландии также обсудили меры по борьбе с коронавирусом в этих странах.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Науседа: Литва поддерживает и будет поддерживать гражданское общество Беларуси (95)

Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что Литва...

TOP новостей

Распространение Covid-19 в Литве – необязательно последствие безответственности: изменился и сам вирус (38)

Ученые уже не сомневаются, что за время своего...

Глава Минздрава: комендантский час нужен не по ночам, а в выходные (142)

ВРИО главы Минздрава Литвы Аурелиюс Верига в четверг...

Прогноз погоды на Рождество: давно не было таких холодов (1)

Жители Литвы уже забыли, что такое студеная зима и...

Каким воздухом дышат вильнюсцы, и где ситуация хуже всего (9)

За последние 10 лет в Европе уменьшилось количество...

Спикер Сейма: нельзя забывать о протестующих против незаконной власти белорусах (9)

Председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен...

|Maža didelių žinių kaina