По его словам, парламент должен придерживаться внешней политики Литвы. Вильнюс считает находящийся в Гималайских гора Тибет частью Китая.

"Это заявление о группе, возможно, не должно подвергаться эскалации (...). Мы не можем быть двуличными: одним говорить одно, а другим - другое, мы должны быть открыты для дискуссии. Формальная сторона обязывает нас говорить о едином Китае, и мы не можем в одной комнате говорить о едином Китае, а в другой - о поддержке Тибета", - заявил В. Пранцкетис радиостанции Ziniu radijas.

Инициатор группы, консерватор Андрюс Навицкас в понедельник заявил, что вместе с коллегами собрал в Сейме подписи 19 депутатов, желающих принять участие в работе такой группы, однако спикер призывает "не делать таких разворотов".

В. Пранцкетис отмечает, что по уставу Сейма депутаты могут учреждать группы парламентской дружбы, однако объявлять их и сообщать о них парламенту другой страны должен спикер.

Он подчеркнул, что в Сейме выдвигалась и идея создания группы дружбы с белорусским парламентов, однако он этого не сделал.

С инициативой учреждения группы оппозиционные политики в сейме выступили после состоявшейся в конце сентябре встречи с с духовным лидером принадлежащего Тибета Далай-ламой. Ранее в литовском парламенте действовали группы связей с Тибетом, но они были временными.

Тибет лишился автономии в 1951 году, когда Пекин ввел войска на эту объявившую независимость территорию. В 1941-1949 годах Тибет был совершенно независимым государством.

Литва считает расположенный в Гималайских горах Тибетский регион частью Китая, но вместе с другими странами ЕС высказывается за мирное урегулирование отношений между властями Китая и тибетским лидером Далай-ламой и его представителями.

Литва попала в немилость у Китая, когда в сентябре 2013 года президент Даля Грибаускайте встретилась с духовным лидером Тибета Далай-ламой. На какое-то время переговоры с Китаем по различным вопросам остановились, а в феврале 2015 года Пекин распространил заявление, что снова готов к развитию добрых отношений.

Летом этого года в Вильнюсе, в Тибетском сквере в микрорайоне Ужупис открыли декоративные таблички с названием на литовском и тибетском языках.