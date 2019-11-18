В понедельник спикер встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым, премьером Алексеем Гончаруком.
"Мы поддерживаем Украину перед лицом российской агрессии. Мы видим решимость новейшей власти в осуществлении системных реформ, важно, чтобы обеспечивалась их стабильность и необратимость, особенно в таких сферах, как борьба с коррупцией и в верховенстве права", – отмечает В. Пранцкетис.
Как сообщил отдел Сейма по связям с общественностью, визит проходит по приглашению председателя Верховной Рады Д. Разумкова.
Вместе со спикером в Киев приехали председатель Комитета по иностранным делам Сейма, "социал-трудовик" Юозас Бернатонис, глава делегации Литвы в Парламентской ассамблее Литвы и Украины, "аграрий" Йонас Ярутис, и член Комитетов по иностранным и европейским делам, консерватор Эмануэлис Зингерис.
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