"Я могу успокоить, что там чего-то особо страшного не засвечено", - сказал глава парламента в среду радиостанции Ziniu radijas.
По его словам, это документ с ограниченным доступом, он подготовлен подотчетным правительству ведомством.
В. Пранцкетис сказал, что справку прочитал во вторник.
Премьер Саулюс Сквернялис на прошлой неделе сообщил, что из-за вероятных рисков для безопасности государства обратился в ведомства разведки и криминальной разведки.
Немного раньше он подвергся критике за то, что в условиях продолжающейся забастовки учителей и приближающегося митинга заявил, что консерваторы и Россия могут разжигать беспорядки в стране.
"Ищите женщину!": премьера Литвы предостерегают от обновления правительства "по-мужски" (2)
Политические эксперты призывают премьера Литвы...
Правительство Литвы подготовит закон о замораживании имущества российских олигархов (14)
В среду правительство Литвы заявило, что подготовит...
Спикер Сейма Литвы: в засекреченной справке "чего-то особо страшного" нет
Председатель Cейма Литвы Викторас Пранцкетис говорит,...
Мэрия Вильнюса не выдаст новое разрешение на строительство "Дома Москвы" (24)
На основании полученного заключения Департамента...
Сквернялис: разведка других стран активно пытается проникнуть во внутреннюю политику Литвы (27)
После того как 19 декабря Генпрокуратура Литвы...
TOP новостей
Литва: в деле о возможном шпионаже в пользу РФ задержано несколько лиц, в их числе Палецкис (169)
В Литве по подозрению в шпионаже в пользу России...
Новый прогноз Центробанка Литвы: что будет в 2019 году (24)
Центробанк Литвы оценил тенденции мировой и литовской...
Учителя со слезами на глазах покинули здание министерства (3)
"Мы рады, что наконец-то учителей услышали, выслушали и...
Россия называет расследование шпионажа в Литве антироссийской акцией (7)
Министерство иностранных дел России и посольство РФ в...
С нового года в Литве меняется порядок доставки пенсий (3)
С января литовских пенсионеров, которым пенсии...