Спикер литовского парламента Викторас Пранцкетис считает, что запланированная против него процедура недоверия, обещанная лидером партии Рамунасом Карбаускисом, выдохнется и, вероятно, не будет проведена.
Edmundas Jakilaitis ir Viktoras Pranckietis
© DELFI / Šarūnas Mažeika

"Похоже, что ситуация становится легче, и, вероятно, на этой неделе эта ситуация уже закончится", - заявил Пранцкетис журналистам в понедельник.

"Я получил очень большую поддержку и от членов партии, и просто от людей, которые говорили, что я не должен допускать таких действий, мы должны обеспечить стабильность", - сказал В.Пранцкетис и повторил, что по своему желанию с поста не уйдёт.

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"В соответствии с текущей ситуацией и общественным мнением, я думаю, было бы очень вредно это (инициировать недоверие - BNS) делать ради имиджа партии, имиджа фракции и людей, которые хотят там нормально работать, а не воевать", - сказал спикер Сейма.

Если, сказал он, на этой неделе начнут сбор подписей за процедуру недоверия, она может состояться только на следующей неделе, так как глава парламента отправляется в запланированные ранее командировки в Украину и Польшу.

Как уже сообщалось, председатель Союза крестьян и зелёных Литвы Рамунас Карбаускис заявил, что В.Пранцкетис в соответствии с коалиционным соглашением должен уйти в отставку на следующем заседании парламенте. Если нет, то против Пранцкетиса начнут процедуру импичмента.

Пост спикера парламента уже обещан Социал-демократической партии труда.

В соответствии с Уставом Сейма, предложение об увольнении назначаемого Сеймом должностного лица может быть представлено Советом Сейма, комитетом или, по крайней мере, одной пятой его членов (29) в мотивированном письме. Решения о недоверии принимаются тайным голосованием более чем половиной от общего числа парламентариев, т.е., не менее 71 голоса.

Правящая коалиция ведёт переговоры о вхождении в коалицию с Союзом крестьян и зелёных Литвы, Литовской социал-демократической рабочей партии, а также партией Порядок и справедливость Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей.

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