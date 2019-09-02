В понедельник председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис отправится в Таллин, где примет участие в конференции председателей парламентов Балтийских стран и стран Северной Европы.
Vladimir Putin on a TV set
© RIA / Scanpix

Он выступит на конференции с сообщением о борьбе с влиянием дезинформации зарубежных государств.

"Россия выделяет миллиардные бюджеты на распространение дезинформации через контролируемые государством каналы СМИ. Мы осознаем с вызовом какого масштаба мы сталкиваемся, и должны инвестировать в грамотность СМИ, в воспитание критического мышления. Важно сотрудничество, обмен позитивной практикой в сфере борьбы с дезинформацией", – отметил спикер Cейма в пресс-релизе.

Статьи по теме:
Литва запретила въезд российскому депутату: бывший кагэбист сеет рознь и представляет угрозу безопасности  (104)
Язык вражды по отношению к национальным меньшинствам – от политики до иммигрантов  (22)

На встрече глав парламентов также будут обсуждаться актуальные для региона темы, процесс Brexit, вопросы Восточного партнерства.

В рамках визита В. Пранцкетис вместе с представителями Института исторической памяти Эстонии осмотри в Таллине мемориал жертвам коммунизма.

Встреча спикеров парламента формата NB8 – ежегодное мероприятие, организуемое в государстве, председательствующем в формате. NB8 объединяет Литву, Латвию, Эстонию, Финляндию, Швецию, Данию, Норвегию и Исландию.

Статьи по теме:

В Британии создали подразделение для "противодействия" России в соцсетях (7)

Подразделение по борьбе с киберугрозами появится в...

Лондон выделит миллионы на поддержку СМИ в Восточной Европе

МИД Великобритании выделит 18 млн фунтов стерлингов...

В США представили концепцию противодействия влиянию Кремля (65)

Агентство США по вопросам международного развития USAID...

Члены Cейма Литвы предлагают включить в "черный список" российского депутата (64)

Представители делегации Литвы в Парламентской...

Политика

Спикер Сейма Литвы призывает бороться с дезинформацией из РФ (2)

В понедельник председатель Сейма Литвы Викторас...

Науседа: реформы в Украине должны быть систематическими и необратимыми (241)

Во время встречи с президентом Украины Владимиром...

Президент Литвы поздравил Словакию с национальным праздником (7)

Президент Литвы Гитанас Науседа поздравил...

Saulius Skvernelis Irina Rozova

Премьер о ситуации с Розовой: расследование должно вскрыть ситуацию, но не быть орудием политборьбы (53)

Премьер-министр Саулюс Сквернялис сказал, что...

Опрос политологов: что означает для Литвы внимание США к Беларуси? (79)

В четверг в Минске советник президента США Дональда...

TOP новостей

В Литве быстро растет число состоятельных людей (44)

В крупных городах Литвы быстро растет число...

Прославившаяся во время забастовки учитель Вероника: сложнее всего договориться с родителями (1)

Вероника Наумова, которая лучше известна как учитель...

Повышение "детских" денег - это создание государства иждивенцев (4)

Старший экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас...

В Литве прогнозируют похолодание

После теплых выходных в понедельник прогнозируют...

Большинство школ Литвы начинают процесс обучения

Большинство школ Литвы в понедельник, 2 сентября,...