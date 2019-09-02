Он выступит на конференции с сообщением о борьбе с влиянием дезинформации зарубежных государств.
"Россия выделяет миллиардные бюджеты на распространение дезинформации через контролируемые государством каналы СМИ. Мы осознаем с вызовом какого масштаба мы сталкиваемся, и должны инвестировать в грамотность СМИ, в воспитание критического мышления. Важно сотрудничество, обмен позитивной практикой в сфере борьбы с дезинформацией", – отметил спикер Cейма в пресс-релизе.
На встрече глав парламентов также будут обсуждаться актуальные для региона темы, процесс Brexit, вопросы Восточного партнерства.
В рамках визита В. Пранцкетис вместе с представителями Института исторической памяти Эстонии осмотри в Таллине мемориал жертвам коммунизма.
Встреча спикеров парламента формата NB8 – ежегодное мероприятие, организуемое в государстве, председательствующем в формате. NB8 объединяет Литву, Латвию, Эстонию, Финляндию, Швецию, Данию, Норвегию и Исландию.
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