Об этом спикер заявил, открывая осеннюю сессию Сейма.

"Большое внимание привлечет планирующееся КНБО расследование влияния России на нашу политическую систему. Важно, чтобы оно проводилось объективно с учетом обстоятельств и фактов. Очень важно, чтобы комитет не стал орудием для удовлетворения амбиций, а сохранил доброе имя и доверие людей", – сказал В. Пранцкетис с трибуны Cейма.

Несколько позже, говоря с журналистами, В. Пранцкетис сказал, что парламент также должен бы рассмотреть и бизнес-связи с Россией.

Среди прочих задач осенней сессии глава парламента упомянул необходимость подписания национального соглашения об образовании.

"Давайте повернемся лицом к образованию – все согласны с тем, что воспитание и образование – это основа, на которой мы стоим, и именно образование сегодня является одним из наиболее актуальных вопросов, для решения которого всем требуется принять ответственность. Мы будем стремиться к тому, чтобы на этой сессии было подписано национальное соглашение по последовательному и целевому развитию системы просвещения – требуются изменения в правовом регулировании, в решении вопросов содержания и финансирования", – сказал В. Пранцкетис.

По его словам, также планируется повысить детские пособия, ввести бесплатное питание для школьников, снизить цены на лекарства.

"В 2020-ом, как и в 2016-ом годах, от воли политиков уже не будет зависеть и не зависит рост пенсий (в следующем году намечается 8%), поскольку по созданной этим правительством формуле пенсии растут в зависимости от роста экономических показателей", – подчеркнул спикер.

Он упомянул, что в борьбе с коррупцией необходимо узаконить институт конфискации гражданского имущества, четко определить деятельность лоббистов, сделать более прозрачной работу государственных и муниципальных компаний.

"На эту сессию намечено и рассмотрение института судебных заседателей", – добавил В. Пранцкетис.

По Конституции, осенняя сессия начинается 10 сентября и завершается 23 декабря.