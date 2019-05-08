"Я считаю, что мы взяли обязательства на более длительный срок, то есть на весь срок полномочий. Президентские и парламентские выборы - это разные выборы", – заявил глава сейма в среду в интервью радиостанции Ziniu radijas.
Во вторник правящая фракция "аграриев" одобрила план лидера партии Рамунаса Карбаускиса покинуть власть в случае проигрыша на выборах.
Р. Карбаускис утверждает, что проигрыш на президентских выборах и в выборах в ЕП показал бы, что "аграрии" утратили общественное доверие, поэтому должны уступить место консерваторам.
В. Пранцкетис считает, что досрочные парламентские выборы были бы невыгодны для Литовского союза крестьян и "зеленых" ("аграриев"), поскольку их результаты могут быть хуже выборов 2016 года.
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