Спикер Сейма Литвы намерен направить в КНБО информацию госбезопасности по депутату Розовой

Спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис обещает направить в КНБО информацию, предоставленную ДГБ по члену Сейма Ирине Розовой, которой не было предоставлено разрешение на получение конфиденциальной информации.
Viktoras Pranckietis
© DELFI / Kiril Čachovskij

Это он сделает в ответ на просьбу оппозиционных консерваторов обнародовать разведданные.

"Мы передадим письмо в Комитет Сейма по национальной безопасности и обороне для ознакомления", - сказала в понедельник BNS глава секретариата спикера Сейма Гинтаре Жукайте.

В понедельник депутаты-консерваторы Лауринас Кащюнас, Габриелюс Ландсбергис и Арвидас Анушаускас запросили у спикера Сейма информацию об И. Розове.

"После того как выяснилось, что 18 января прошлого года спикер Сейма Викторас Пранцкетис получил из Департамента государственной безопасности незасекреченное письмо с информацией, почему Ирине Розовой было отказано в доступе к секретной информации (...), мы обратились к председателю Сейма с требованием ознакомить и других членов парламента, а также общественность с незасекреченным ответом ДГБ о праве Ирины Розовой на работу с секретной информацией", - сказал Л.Кащюнас, заместитель председателя КНБО.

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