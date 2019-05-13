"Я считаю, нам не следует уходить от ответственности, мы должны продолжать обязательства. Если мы уходим в оппозицию, кто тогда будет в позиции, потому что наша фракция самая многочисленная? Она должна быть в позиции и продолжать эту деятельность. Я надеюсь, что мы будем продолжать ее после того, как схлынут все эмоции, солидарно", - сказал В. Пранцкетис BNS в понедельник.

Комментируя результаты президентских выборов, В. Пранцкетис сказал, что уважает выбор людей, а также сказал, что результаты президентских выборов и занятую (кандидатом партии- ред.) третью позицию не следует отождествлять с оценкой деятельности правительства.

Спикер Сейма рассуждал, что неудача С. Сквернялиса могла быть обусловлена и поздним началом предвыборной кампании, и тем, что он баллотировался на президентский пост, занимая пост премьера.

С. Сквернялис, который на выборах президента остался третьим с 19,72% голосов, в понедельник подтвердил плану уйти в отставку с должности премьера 12 июля.

"Правительство завершит свою работу 12 июля", - сказал он.

"60% жителей Литвы высказались за проведение правой или правоцентристской политики. Не видеть этого правительству, программа которого ориентирована в совершенно противоположном направлении - левоцентристском, мне кажется, неразумно", - сказал он о своем решении.

В первом туре выборов лидирует кандидат консерваторов Ингрида Шимоните, набравшая 31,13% голосов и опередившая независимого кандидата Гитанаса Науседу, который набрал 30,95% голосов.