"Я считаю, что это было бы правильное действие", – заявил в понедельник глава парламента журналистам, комментируя рассуждения С. Сквернялиса о возможности стать членом ЛСКЗ и возможно его председателем.

В. Пранцкетис утверждает, что поддерживает позицию премьера о том, что ЛСКЗ требуются перемены, чтобы партия стала более демократичной. По его словам, основные связанные с этим изменения должны быть связаны с отставкой нынешнего лидера партии Рамунаса Карбаускиса.

В выходные Саулюс Сквернялис заявил, что выдвинувшая его партия – Литовский союз крестьян и "зеленых" должна измениться, если хочет видеть его своим кандидатом на парламентских выборах в следующем году.

"Хочется, чтобы эта политическая партия (...) была более демократической, основанной на ценностях, на демократических принципах, политической силой, основанной на дискуссиях", – заявил премьер в воскресенье интервью передаче 24/7 телеканала Lietuvos rytas.

Он отметил, что "в такую партию, какой она является сегодня, ему будет трудно вступить".

На парламентских выборах в 2016 году С. Сквернялис был внесен в список "аграриев" первым номером и назван кандидатом в премьеры, но в партию так и не вступал.

В этом году партия выдвинула премьера на президентских выборах, однако оставшийся третьим С. Сквернялис не прошел во второй тур выборов.