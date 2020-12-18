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Председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен считает, что вводить в стране комендантский час, чтобы остановить распространение коронавируса, не понадобится.
Viktorija Čmilytė-Nielsen
Viktorija Čmilytė-Nielsen
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Я считаю, что комендантский час не понадобится", - сказала спикер во время парламентской трансляции в фейсбуке.

В Чмилите-Нильсен отметила, что введенные со среды правительством более строгие ограничения "жизненно необходимы, чтобы приостановить разыгравшуюся вторую волну".

"Если они будут соблюдаться, то вполне вероятно, что в конце января мы сможем перейти к более нормальному режиму жизни", - сказала глава парламента.

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О возможности введения комендантского часа, если мобильность жителей не снизится, на этой неделе упомянула премьер Ингрида Шимоните.

Введение комендантского часа возможно после объявления в стране чрезвычайного положения. Его может объявить сейм.

Глава правительства сказала, что необходимость в таких мерах выяснится "в ближайшие дни", когда поступят новые данные о мобильности населения.

Со среды в Литве вступили в силу более строгие карантинные правила, закрыты большинство магазинов, парикмахерские, ограничено передвижение людей.

С введением комендантского часа на территории, на которой объявлено чрезвычайное положение, запрещается находиться в общественных местах без специального разрешения и личных документов.

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