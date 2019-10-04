Спикер Сейма: Литва заново открывает для себя Армению

Находящийся с визитом в Ереване председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис говорит, что Литва заново открывает для себя Армению и готова делиться опытом реформ.
Viktoras Pranckietis
© DELFI / Domantas Pipas

Во время визита в Армению В. Пранцкетис обсудил вероятные новые инициативы в области двусторонних отношений с президентом этой страны Арменом Саркисяном, главой парламента Араратом Мирзояном и премьером Николом Пашиняном, сообщил Отдел по связям с общественностью Сейма.

Спикер отметил, что в Армении происходит серьезная демократическая реорганизация, так что Литва заново открывает для себя эту страну и готова делиться опытом реформ в областях борьбы с коррупцией, судебной системы, полиции, обновляющейся энергетики, сортировки отходов, безопасности автодорог, информационных технологий.

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По словам главы парламента, Литва высказывается за скорейшую ратификацию соглашения между Арменией и Евросоюзом о всестороннем и прочном партнерстве, а также за его эффективную реализацию в Армении.

Спикер Сейма обсуждал и помощь со стороны Литвы в вопросе проведения в жизнь условий, обязательных для введения безвизового режима, чтобы граждане Армении могли свободно посещать и перемещаться в Шенгенском пространстве.

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