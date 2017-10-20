"Если невозможно никак иначе, то придется объявить референдум. Статистика говорит, что у нас только на президентские выборы люди собираются очень активно", - сказал журналистам в пятницу в Каунасе спикер Сейма.

Президентские выборы состоятся в Литве в 2019 году.

По его словам, в плане подготовки к референдуму важно предпринять активные действия по разъяснению обществу его важности и мобилизовать таким образом людей принять участие и выразить свое мнение.

"Я считаю, что до выборов у нас много времени, и это время должно быть использовано и Всемирной литовской общиной, и нами, чтобы разъяснить всем, как мы когда-то разъясняли о Евросоюзе (ЕС), как о Конституции", - сказал В. Пранцкетис.

Конституционный суд (КС) Литвы в пятницу объявил, что расширение возможности двойного гражданства в Литве возможно только путем несения измерений в Конституцию через референдум.

Сейм направлял запрос в КС о том, можно ли закрепить законом право на двойное гражданство для граждан Литвы, покинувших страну после восстановление независимости и проживающих в странах ЕС и НАТО.

В Конституции говорится, что за исключением установленных законом отдельных случаев, никто не может быть одновременно гражданином Литвы и другого государства.