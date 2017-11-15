"У нас есть неформальное большинство, могу назвать цифру - 79 (депутатов), это те, кто нас поддерживают и поддержат", – заявил 15 ноября в интервью Žinių radijаs Пранцкетис.
Во фракциях Литовского союза крестьян и зеленых и социал-демократов 69 депутатов, но Пранцкетис не назвал, откуда еще 10 депутатов, обещающих правящим поддержку.
"Не надо расспрашивать, когда они захотят, смогут заявить формально, а пока пусть будет так", – ответил он на вопрос не депутаты ли это из Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (в этой фракции 8 депутатов).
Пранцкетис согласен с тем, что формальное большинство обеспечило бы большую стабильность, но сказал, что сейчас правящие "тут немного могут изменить".
"Я думаю, поддержка была бы еще больше, если бы мы могли это узаконить, чтобы этот вопрос больше не волновал общество. Но сейчас де факто все так, как есть, и мы не можем как-то изменить эту ситуацию, но у нас есть большинство для стабильной работы", – сказал спикер.
Правящие потеряли большинство после того, как из коалиции вышла Литовская партия социал-демократов. часть соцдемов не подчинилась руководству и подписала с "крестьянами" соглашение о сотрудничестве. Эти соцдемы позже покинули партию, когда решался вопрос об их исключении.
Министерство предложил правительству Литвы восстановить участок путей в Латвию (26)
Министерство транспорта Литвы предложит...
Социал-демократическую партию покидают 40 человек (2)
Несколько десятков членов Вильнюсского отделения...
Сейм Литвы утвердил в первом чтении поправки, узаконивающие медикаменты с коноплей (11)
Литовский Сейм утвердил в первом чтении поправки,...
Полиция берется за дело: депутату Бальсису грозит уголовная ответственность (59)
Депутату литовского парламента Линасу Бальсису...
TOP новостей
Илья Лагутенко: уверен, что с Литвой у нас отношения "по любви" (9)
Решение лидера культовой российской группы " Мумий...
По ком звонит памятник? Памятник Витаутасу Великому в Каунасе вызвал неожиданную дискуссию (6)
Каунас . Аллея Лайсвес. Рядом с центральным зданием...
Фотограф Рекашюте рассказала о сексуальном домогательстве (33)
Все больше женщин рассказывает о пережитых сексуальных...
Министр предложил правительству Литвы восстановить участок путей в Латвию (26)
Министерство транспорта Литвы предложит...
Борьба с теневой экономикой может уничтожить средний класс Литвы (36)
Власть предлагает бороться с "тенью" в строительном...