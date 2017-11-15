"У нас есть неформальное большинство, могу назвать цифру - 79 (депутатов), это те, кто нас поддерживают и поддержат", – заявил 15 ноября в интервью Žinių radijаs Пранцкетис.

Во фракциях Литовского союза крестьян и зеленых и социал-демократов 69 депутатов, но Пранцкетис не назвал, откуда еще 10 депутатов, обещающих правящим поддержку.

"Не надо расспрашивать, когда они захотят, смогут заявить формально, а пока пусть будет так", – ответил он на вопрос не депутаты ли это из Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (в этой фракции 8 депутатов).

Пранцкетис согласен с тем, что формальное большинство обеспечило бы большую стабильность, но сказал, что сейчас правящие "тут немного могут изменить".

"Я думаю, поддержка была бы еще больше, если бы мы могли это узаконить, чтобы этот вопрос больше не волновал общество. Но сейчас де факто все так, как есть, и мы не можем как-то изменить эту ситуацию, но у нас есть большинство для стабильной работы", – сказал спикер.

Правящие потеряли большинство после того, как из коалиции вышла Литовская партия социал-демократов. часть соцдемов не подчинилась руководству и подписала с "крестьянами" соглашение о сотрудничестве. Эти соцдемы позже покинули партию, когда решался вопрос об их исключении.