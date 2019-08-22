"Я принял такое решение, поскольку не хочу, чтобы мою судьбу решал совет партии", - сказал Пранцкетис.
"Мой вопрос не будут обсуждать, поскольку я не предоставлю им такой возможности", – сказал 22 августа журналистам спикер.
Когда он представит соответствующее заявление партии, Пранцкетис не сказал. "Сообщу об этом официально", – сказал спикер.
Напомним, что напряжение между председателем "крестьян" Рамунасом Карбаускисом и Пранцкетисом появилось, когда спикер не согласился уйти с поста. По словам Карбаускиса, Пранцкетис должен освободить этот место для социал-"трудовиков", как это оговаривается в договоре о правящей коалиции.
Сам Пранцкетис такое давление назвал шантажом и личными амбициями Карбаускиса. В связи с публичными заявлениями Пранцкетиса Карбаускис обратился к стражам этики, но они не узрели в поведении спикера никаких нарушений. Между тем ЛСКЗ 21 августа информировал, что 6 сентября совет партии намерен решать вопрос дальнейшей судьбы спикера в партии.
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