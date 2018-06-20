Спикер парламента Литвы считает, что реформы утвердят в июне

"Большую часть вопросов уже обсудили, есть договоренность, поэтому, думаю, не стоит останавливаться. Внеочередные заседания состоятся 22 и 29 июня. Я думаю, мы должны успеть", - сказал 20 июня Žinių radijаs Пранцкетис.

По словам главы парламента, несмотря на то, что "крестьянин" Стасис Якелюнас предлагает отказаться от максимальных взносов в "Содру", согласие по этому вопросу уже есть.

"Сейчас согласились с тем, что максимум может появиться для тех, кто зарабатывает больше 10 000 евро в месяц, чтобы им не пришлось платить больше. (...) Что касается моего личного мнения, то, я думаю, это справедливо", - сказал спикер.

Парламентский комитет по бюджету и финансам продолжает обсуждение реформы.

Кроме прочего, будет обсуждаться проект закона о пенсионном накоплении, в его рамках хотят утвердить выплату аннуитета только через "Содру".

Однако глава комитета Якелюнас 19 июня зарегистрировал поправки к пенсионной системе, среди которых есть предложение отложить вопрос выплаты аннуитета и пока не менять существующий порядок, поскольку на обсуждение нужно время.

20 июня профсоюзы проведут у здания парламента акцию протеста - они не хотят спешки в принятии серьезной реформы. По словам инициаторов акции, реформу критикуют многие известные экономисты, а дискуссии с обществом вообще не проводились.

Профсоюзы хотят остановить обсуждение реформ в парламенте и провести масштабные дискуссии.