Спикер парламента Литвы считает, что реформы утвердят в июне

"Большую часть вопросов уже обсудили, есть договоренность, поэтому, думаю, не стоит останавливаться. Внеочередные заседания состоятся 22 и 29 июня. Я думаю, мы должны успеть", - сказал 20 июня Žinių radijаs Пранцкетис.
По словам главы парламента, несмотря на то, что "крестьянин" Стасис Якелюнас предлагает отказаться от максимальных взносов в "Содру", согласие по этому вопросу уже есть.
"Сейчас согласились с тем, что максимум может появиться для тех, кто зарабатывает больше 10 000 евро в месяц, чтобы им не пришлось платить больше. (...) Что касается моего личного мнения, то, я думаю, это справедливо", - сказал спикер.
Парламентский комитет по бюджету и финансам продолжает обсуждение реформы.
Кроме прочего, будет обсуждаться проект закона о пенсионном накоплении, в его рамках хотят утвердить выплату аннуитета только через "Содру".
Однако глава комитета Якелюнас 19 июня зарегистрировал поправки к пенсионной системе, среди которых есть предложение отложить вопрос выплаты аннуитета и пока не менять существующий порядок, поскольку на обсуждение нужно время.
20 июня профсоюзы проведут у здания парламента акцию протеста - они не хотят спешки в принятии серьезной реформы. По словам инициаторов акции, реформу критикуют многие известные экономисты, а дискуссии с обществом вообще не проводились.
Профсоюзы хотят остановить обсуждение реформ в парламенте и провести масштабные дискуссии.
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