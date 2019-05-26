"На совместную работу с сеймом и другими органами власти. Чтобы она была ритмичной, а не в режиме перестрелок", – так описал спикер свои надежды журналистам в воскресенье.
Он подчеркнул, что попытается найти общий язык с любым из кандидатов.
"Я должен будут работать с любым, кто будет избран, и мне выпадет честь повесить золотую цепь на того президента, которого изберут сегодня. Мы должны доверять людям", – сказал Пранцкетис.
На выборах в Европарламент, по словам главы сейма, очень хорошим результатом для Литовского союза крестьян и зеленых ("крестьян") были бы три мандата, хорошим - два.
Он сказал, что надеется на единство будущих парламентариев во имя интересов Литвы.
За президентский пост во втором туре борются бывший министр финансов, кандидат консерваторов и член сейма Ингрида Шимоните и экономист, независимый кандидат Гитанас Науседа.
В выборах в Европарламент участвуют 16 списков кандидатов, выдвигаемых партиями и общественными комитетами.
В целом Литва выберет 11 европарламентариев.
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