"Во время переговоров о правящей коалиции, когда мы говорили о возможных изменениях Устава и вообще организации работы парламента, неоднократно возникал вопрос парламентской гостиницы. Кажется, будет согласие в этом вопросе, что гостиница - не самое оптимальное место для проживания депутатов. Будем искать другие варианты, но сначала оценим все аспекты, сколько это будет стоить бюджету, какая от этого будет польза, кроме того, долгосрочные условия, если гостиницу приватизировать", – сказала она в интервью Žinių radijаs.

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Чмилите-Нильсен не исключила, что в будущем могут пересмотреть некоторые привилегии депутатов.

"Я думаю, что мы подготовим поправки к Уставу, систематически пересмотрим эти вопросы, которые, вероятно, долгое время не решали и, возможно, некоторые привилегии депутатов будут пересмотрены. Но такой цели - все изменить, нет. Есть идея пересмотреть вопросы, которые долгое время не решались", – сказала спикер.

Напомним, что обычно расходы на гостиницу растут во время смены членов парламента, когда делают ремонты, меняют мебель, сантехнику.

В этот раз будут отремонтированы 16 квартир, которые находятся в плохом и удовлетворительном состоянии. На это выделят 203 000 евро.