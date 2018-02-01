После того как представитель "Порядка и справедливости" Витаутас Камблявичюс зарегистрировал поправку, согласно которой за прогулы заседаний депутатам грозят санкции, спикер парламента сказал, что такие поправки не потребуются, поскольку готовят отдельный проект закона.
Viktoras Pranckietis
© DELFI / Domantas Pipas

По словам Виктораса Пранцкетиса, согласно проекту за прогул заседания депутаты могут лишиться 5% зарплаты.

"Мер воздействия нет, сейчас готовят и представят закон о правах и обязанностях депутатов, в котором будут предусмотрены санкции за прогулы. Поэтому отдельная поправка, возможно, не потребуется, поскольку законом предусмотрено сокращение зарплаты на 5% за неоправданную неявку на каждое заседание. Итак, если в месяц бывает 8-9 или 10 заседаний, то санкции могут быть серьезными", - сказал в интервью Žinių radijаs .
Пранцкетис.

В предложении Камблявичюса сказано, что посещаемость будут считать не по регистрации на заседание, а по голосованиям - активность в голосованиях должна быть не меньше 75%. По словам Пранцкетиса, можно и так фиксировать посещаемость.

"Камблявичюс может внести свои предложения в подготовленный проект, такое есть и в Европарламенте - следят по голосованиям. Ничего нового тут, наверное, не изобретешь. Это так, депутаты должны выполнять свою работу и находиться на рабочем месте", - сказал он.

По словам спикера, избиратели должны контролировать депутатов, чтобы они участвовали в голосованиях и находились на своем рабочем месте.

"Давайте вернемся к возможностям людей контролировать. Пусть каждый на встречах спрашивает у депутата, за которого он голосовал, почему тебя не было, почему ты не голосовал, что в это время делал? Тогда у человека появится чувство ответственности", - сказал Пранцкетис.

По данным Камблявичюса, в прошлом году в заседаниях участие принимали 60% депутатов.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Политика

Спикер парламента Литвы: депутатов-прогульщиков ждут санкции (3)

После того как представитель "Порядка и...

Правительство одобрило документы завершения демаркации границы с Россией (1)

В среду литовское правительство одобрило подписанные...

Глава Cейма надеется, что партии подпишут соглашение о финансировании обороны (8)

Несмотря на то, что литовская оппозиция не может...

В Литве будет создана закрытая государственная сеть связи (13)

Возглавляемая премьер-министром Литвы Комиссия по...

Глава МИД Литвы приветствует принятый США "список позора" для России (447)

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во...

TOP новостей

LIVE / Объявлены три идеи для Литвы (42)

Спустя пять месяцев после начала инициативы «Идея для...

Пора сделать исторический снимок: скоро эту картину в Вильнюсе не увидим (21)

На Литовский национальный стадион напрасно тратили...

Политологи оценили высказывания мэра Каунаса о России (86)

"Я за то, чтобы отношения между всеми странами, особенно...

Спикер парламента Литвы: депутатов-прогульщиков ждут санкции (3)

После того как представитель "Порядка и...

Погода: после обильных осадков ожидается похолодание

Во второй половине недели, 1 февраля, в Литве ожидаются...