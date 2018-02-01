По словам Виктораса Пранцкетиса, согласно проекту за прогул заседания депутаты могут лишиться 5% зарплаты.
"Мер воздействия нет, сейчас готовят и представят закон о правах и обязанностях депутатов, в котором будут предусмотрены санкции за прогулы. Поэтому отдельная поправка, возможно, не потребуется, поскольку законом предусмотрено сокращение зарплаты на 5% за неоправданную неявку на каждое заседание. Итак, если в месяц бывает 8-9 или 10 заседаний, то санкции могут быть серьезными", - сказал в интервью Žinių radijаs .
Пранцкетис.
В предложении Камблявичюса сказано, что посещаемость будут считать не по регистрации на заседание, а по голосованиям - активность в голосованиях должна быть не меньше 75%. По словам Пранцкетиса, можно и так фиксировать посещаемость.
"Камблявичюс может внести свои предложения в подготовленный проект, такое есть и в Европарламенте - следят по голосованиям. Ничего нового тут, наверное, не изобретешь. Это так, депутаты должны выполнять свою работу и находиться на рабочем месте", - сказал он.
По словам спикера, избиратели должны контролировать депутатов, чтобы они участвовали в голосованиях и находились на своем рабочем месте.
"Давайте вернемся к возможностям людей контролировать. Пусть каждый на встречах спрашивает у депутата, за которого он голосовал, почему тебя не было, почему ты не голосовал, что в это время делал? Тогда у человека появится чувство ответственности", - сказал Пранцкетис.
По данным Камблявичюса, в прошлом году в заседаниях участие принимали 60% депутатов.
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