По словам Виктораса Пранцкетиса, согласно проекту за прогул заседания депутаты могут лишиться 5% зарплаты.

"Мер воздействия нет, сейчас готовят и представят закон о правах и обязанностях депутатов, в котором будут предусмотрены санкции за прогулы. Поэтому отдельная поправка, возможно, не потребуется, поскольку законом предусмотрено сокращение зарплаты на 5% за неоправданную неявку на каждое заседание. Итак, если в месяц бывает 8-9 или 10 заседаний, то санкции могут быть серьезными", - сказал в интервью Žinių radijаs .

Пранцкетис.

В предложении Камблявичюса сказано, что посещаемость будут считать не по регистрации на заседание, а по голосованиям - активность в голосованиях должна быть не меньше 75%. По словам Пранцкетиса, можно и так фиксировать посещаемость.

"Камблявичюс может внести свои предложения в подготовленный проект, такое есть и в Европарламенте - следят по голосованиям. Ничего нового тут, наверное, не изобретешь. Это так, депутаты должны выполнять свою работу и находиться на рабочем месте", - сказал он.

По словам спикера, избиратели должны контролировать депутатов, чтобы они участвовали в голосованиях и находились на своем рабочем месте.

"Давайте вернемся к возможностям людей контролировать. Пусть каждый на встречах спрашивает у депутата, за которого он голосовал, почему тебя не было, почему ты не голосовал, что в это время делал? Тогда у человека появится чувство ответственности", - сказал Пранцкетис.

По данным Камблявичюса, в прошлом году в заседаниях участие принимали 60% депутатов.