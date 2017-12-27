"Везде папу римского должны встречать по-королевски", - сказал после встречи журналистам Пранцкетис.
Несмотря на то, что маршрут будущего визита еще не составлен, спикер сказал, что "мы как государство должны быть готовы к почетному приему почетных гостей".
Говоря о местах, которые надо привести в порядок, спикер упомянул и Каунасский кафедральный собор. По его словам, надо привести в порядок фундамент и электричество.
По мнению Пранцкетиса, финансирование этих работ может быть выделено из средств на паломнический путь Иоанна Павла II.
Глава парламента считает, что при рациональном использовании средств, хватит того финансирования, которое предусмотрено в бюджете на 2018 год. Визит папы римского в Литву запланирован на середину сентября 2018 года.
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