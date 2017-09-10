Спикер литовского парламента Викторас Пранцкетис решил не ехать на Ассамблею Межпарламентского союза в Санкт-Петербург.
Viktoras Pranckietis
© DELFI / Domantas Pipas

"Спикер литовского парламента не поедет на сессию, которая состоится в Санкт-Петербурге. Он принял такое решение и это решение только укрепил визит в Украину на прошлой неделе, во время которого спикер побывал недалеко от Крыма", – пояснила мотивы решения пресс-секретарь спикера Даля Венцявичене.

Она подтвердила, что глава парламента отказывается ехать на сессию из-за места, где ее проводят.

"По мнению спикера, ассамблея организуется в стране, которая осуществляет агрессию против Украины, аннексировала часть ее территории, нарушает основные принципы международного права и такими своими действиями представляет угрозу для других стран, глобального мира", – сказала пресс-секретарь спикера.

По ее словам, Украина также решила бойкотировать Ассамблею в Санкт-Петербурге и призвала другие страны следовать ее примеру. Пока нет данных о том, что Ассамблею проигнорируют представители других стран-членов организации.

По словам Венцявичене, в ближайшее время этот вопрос будет решать Комитет иностранных дел парламента.

На минувшей неделе представители оппозиционной партии консерваторов и члены ПКНБО Лауринас Кащюнас и Аудронюс Ажубалис призвали спикера бойкотировать ассамблею.

Межпарламентский союз - международная организация, служащая для координации действий парламентов мира, которая была основана в 1889 году. Членами союза на данный момент являются депутаты парламентов 159 стран.

BNS
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