По словам политика, после восстановления независимости Литва уделяет больше внимания поддержанию памяти о Холокосте, чем это делала советская власть, но ситуацию еще можно улучшить.

"По сравнению с советскими временами, когда все еврейское наследие, память о Холокосте были стерты, мы видим позитивные сдвиги. Но этого мало: как я сказал, наследие было значительным, вклад еврейской общины был большим. Давайте не будем забывать: Вильнюс называли "литовским Иерусалимом", "северным Иерусалимом". Это был один из важнейших городов для евреев", - сказал журналистам Й.Эдельштейн, который в среду посетил в Вильнюсе мемориал в Паняряй.

Он призвал "честно помнить" о том, что в Литве были нацисты и их коллаборанты-литовцы, а также о том, что были и смелые литовцы, которые спасали евреев во время Холокоста.

"Это история, ее нельзя переписать, через нее нельзя перешагнуть", - сказал Й. Эдельштейн.

По его словам, Литве следует обратить внимание на историческую память литовских евреев, их жизнь до Холокоста и вклад в историю, культуру, искусство, деловую жизнь Литвы. Глава Кнессета подчеркивает, что задача литовского правительства - обеспечить, чтобы в стране не осталось ксенофобии, антисемитских настроений.

"Я никогда не думал, что это какой-то знак дружбы в отношении Израиля, особых отношений с Израилем. Это внутренняя задача", - сказал израильский политик.

Он также призывает перейти к практическим шагам по укреплению израильско-литовской дружбы, которые он обсудил с литовским руководством.

"Мы не можем навечно остаться с этой фразой о дружбе и позитивных отношениях, нам следует предпринимать практические шаги. На всех встречах здесь мы дискутировали, как укрепить экономические, культурные связи, туризм, который сейчас переживает подъем", - подчеркнул гость.