Спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис сказал, что к вопросу сокращения числа депутатов литовского парламента можно вернуться во время весенней сессии.
Seimas hall
© DELFI / Domantas Pipas

"Я думаю, что поднимем это вопрос и, быть может, уже на весенней сессии вернемся к числу членов парламента, пускай каждый покажет свои предвыборные обязательства и как их выполняет", – сказал Žinių radijаs Пранцкетис.

Спикер признал, что для этого нужно провести переговоры с другими фракциями, но время для этого есть.

Парламент еще в начале срока полномочий одобрил поправки, инициированные "крестьянами" о сокращении числа депутатов с 141 до 101 человек и о переносе парламентских выборов с октября на март. Тогда за проект поправок к Конституции голосовали 67 депутатов, однако для окончательного принятия таких поправок нужны голоса 94 депутатов.

Поправки к Конституции зарегистрировал Литовский союз крестьян и зеленых с несколькими депутатами Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей.

"Крестьяне" предлагают перенести выборы на март, чтобы у нового парламента была возможность самостоятельно формировать бюджет на следующий год.

Предложение в связи с сокращение числа депутатов "крестьяне" объясняют сокращением числа жителей в стране. В 1992 году, когда была принята Конституция, в Литве было 3,7 млн. жителей. Сейчас в стране 2,85 жителей.

За поправки к Конституции парламент должен голосовать дважды, между голосованиями должен быть перерыв не меньше, чем 3 месяца. Для принятия поправок нужно одобрение 2/3 (94) депутатов.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Политика

В Литве большинство жителей "за" единую политику безопасности и обороны ЕС (1)

Почти 90% опрошенных жителей Литвы поддерживают...

Премьер Литвы уточнил свою позицию по России (52)

Литовский премьер Саулюс Сквернялис в среду заявил,...

Спикер: к вопросу сокращения числа депутатов можно вернуться весной (12)

Спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис сказал,...

Спикер Сейма: в отношениях с Россией пока без перемен (77)

Спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис сказал, что не...

Премьер считает, что Литва должна установить контакты с Россией (339)

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис считает, что в этом...

TOP новостей

Премьер Литвы уточнил свою позицию по России (52)

Литовский премьер Саулюс Сквернялис в среду заявил,...

Фото из фондов Национального художественного музея им. М.К.Чюрлениса Военный музей Витаутаса Великого Музей культуры Витаутаса Великого со стороны музея им.М.К.Чюрлениса /Фото из фондов Национального художественного музея им. М.К.Чюрлениса Государственный театр / Фото из фондов Национального художественного музея им. М.К.Чюрлениса Костел Кармелава /Фото из фондов Национального художественного музея им. М.К.Чюрлениса

Владимир Дубенецкий: каунасский архитектор из Сибири и загадка межвоенной Литвы (2)

"Дубенецкий мог бы еще значительнее проявить свои...

Эксперт по налогам: "детские" деньги формируют менталитет просителей (15)

В 2018 году в Литве вступила в силу система "детских"...

Климатологи сосчитали, сколько дней в Литве светило солнце (5)

Кажется, дождь в Литве идет через день, однако в прошлом...

Вернувшийся из эмиграции врач столкнулся с реальностью: вместо 1500 евро получил 550 (78)

17 лет работы в Вильнюсской городской клинической...