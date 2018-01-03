"Я думаю, что поднимем это вопрос и, быть может, уже на весенней сессии вернемся к числу членов парламента, пускай каждый покажет свои предвыборные обязательства и как их выполняет", – сказал Žinių radijаs Пранцкетис.

Спикер признал, что для этого нужно провести переговоры с другими фракциями, но время для этого есть.

Парламент еще в начале срока полномочий одобрил поправки, инициированные "крестьянами" о сокращении числа депутатов с 141 до 101 человек и о переносе парламентских выборов с октября на март. Тогда за проект поправок к Конституции голосовали 67 депутатов, однако для окончательного принятия таких поправок нужны голоса 94 депутатов.

Поправки к Конституции зарегистрировал Литовский союз крестьян и зеленых с несколькими депутатами Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей.

"Крестьяне" предлагают перенести выборы на март, чтобы у нового парламента была возможность самостоятельно формировать бюджет на следующий год.

Предложение в связи с сокращение числа депутатов "крестьяне" объясняют сокращением числа жителей в стране. В 1992 году, когда была принята Конституция, в Литве было 3,7 млн. жителей. Сейчас в стране 2,85 жителей.

За поправки к Конституции парламент должен голосовать дважды, между голосованиями должен быть перерыв не меньше, чем 3 месяца. Для принятия поправок нужно одобрение 2/3 (94) депутатов.