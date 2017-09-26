"Стоя перед вами, в парламенте Литвы, как председатель Сейма Польши я бы хотел попросить членов Сейма, чтобы при принятии решения относительно граждан Литовской республики польского происхождения вы приняли во внимание их требования и ваши общие интересы, в том числе и геополитические", - сказал М. Кухциньский.
"От имени прошлого и будущего я обращаюсь к вам с просьбой о смелости, которая была у наших дедов, с просьбой о доброй воле и доброжелательности", - сказал маршалка польского парламента.
Говоря далее о большом значении сотрудничества и общих интересах двух стран, он предложил возобновить деятельность межпарламентской ассамблеи, замороженную в последние годы из-за ухудшения отношений.
"В сотрудничестве наших стран важную роль должны сыграть Сеймы Польши и Литвы, привлекая свой богатый опыт и глядя в будущее всей Европы. У нас есть общие задачи, от которых мы не можем отказаться, я говорю о том, что нужно возобновить и укреплять наше парламентское сотрудничество, вернуть наши встречи в рамках межпарламентской ассамблеи", - сказал М. Кухциньский.
Спикер Сейма Польши завершил свою речь строками литовского гимна и словами "да здравствует Литва, да здравствует Польша".
Поляки Литвы и варшавские политики добиваются, чтобы литовский парламент разрешил оригинальное написание имен и фамилий в документах представителей национальных меньшинств. Сейчас в сейме Литвы рассматривается несколько проектов, разрешить ли в паспорте использование букв латинского алфавита w, q и x, которых нет в литовском алфавите.
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