Спикер Cейма Литвы Викторас Пранцкетис заявил, что находящаяся в госуправлении литовская железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai должна будет восстановить участок путей, ведущий в Латвию, из-за разбора которой Еврокомиссия наказала компанию штрафом в 28 млн. евро.
Viktoras Pranckietis
© DELFI / Karolina Pansevič

"Восстановить, очевидно, все равно будем должны", - сказал в среду радиостанции Ziniu radijas В. Пранцкетис.

Он сказала, что весной поднимет вопрос о возможном восстановлении ж/д ветки, поскольку это может быть дешевле, чем платить штраф, однако "мы уже знали, что штраф будет назначен".

Спикер сомневается в том, что спустя десять лет после разбора путей можно будет привлечь к личной ответственности политиков, принявших тогда решения.

Статьи по теме:
Самая дорогая разобранная ж/д ветка в Литве: жители рассказывают настоящую историю  (56)
На возможность обжаловать штраф ЛЖД юристы смотрят без оптимизма  (17)

В понедельник Еврокомиссия наказала штрафом в 28 млн. евро Lietuvos gelezinkeliai за незаконное ограничение конкуренции, когда в 2008 году компания разобрала железнодорожное полотно, которое вело из Мажейкяй до латвийской станции Реньге. Литву также обязали исправить нарушение.

В понедельник вице-министр коммуникаций и транспорта Литвы Ричардас Дегутис заявил, что возможное восстановление ветки "является вопросом дальнейшей дискуссии".

Премьер Саулюс Сквернялис и министр коммуникаций и транспорта Рокас Масюлис утверждают, что интересы Литвы должны защищаться правовыми методами, а решение о том, будет ли обжаловано постановление ЕК в суде, пока не принято.

BNS
It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей
Статьи по теме:

Президент Литвы: безответственное поведение глав ЛЖД нанесло ущерб государству (151)

Безответственное поведение литовской государственной...

Из Брюсселя – "Литовской железной дороге" назначен штраф в размере 28 млн. евро (42)

2 октября на заседании Еврокомиссии (ЕК) было принято...

Политика

Глава гозбезопасности: из-за дыр в миграционной системе в Литву попали ненадежные лица (6)

Из-за дыр в системе миграции в Литву могли попасть...

Заместитель главы ЕК: страны Балтии все стремительнее становятся частью Северной Европы (1)

Страны Балтии все стремительнее становятся частью...

Спикер Cейма Литвы: разобранную ж/д ветку в Латвию придется восстановить (18)

Спикер Cейма Литвы Викторас Пранцкетис заявил, что...

Президент Литвы против упразднения Департамента миграции - нужно реформировать (3)

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что не...

К нам едет еврокомиссар: обсудить решение о штрафе Lietuvos gelezinkeliai (18)

В Литву на следующей неделе прибудет еврокомиссар по...

TOP новостей

Самая дорогая разобранная ж/д ветка в Литве: жители рассказывают настоящую историю (56)

Рельсы с разобранной почти 10 лет железнодорожной ветки...

Россия при Путине. После "Запад 2017" – пять сигналов Западу и Литве (77)

14-20 сентября 2017 г. в Беларуси и России состоялась...

Президент Литвы против упразднения Департамента миграции - нужно реформировать (3)

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что не...

ИГ опубликовала видео с "российскими пленниками". Что о них известно? (32)

Запрещенная в России экстремистская организация "...

Спикер Cейма Литвы: разобранную ж/д ветку в Латвию придется восстановить (18)

Спикер Cейма Литвы Викторас Пранцкетис заявил, что...