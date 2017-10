"Восстановить, очевидно, все равно будем должны", - сказал в среду радиостанции Ziniu radijas В. Пранцкетис. Он сказала, что весной поднимет вопрос о возможном восстановлении ж/д ветки, поскольку это может быть дешевле, чем платить штраф, однако "мы уже знали, что штраф будет назначен". Спикер сомневается в том, что спустя десять лет после разбора путей можно будет привлечь к личной ответственности политиков, принявших тогда решения. Статьи по теме: Самая дорогая разобранная ж/д ветка в Литве: жители рассказывают настоящую историю На возможность обжаловать штраф ЛЖД юристы смотрят без оптимизма В понедельник Еврокомиссия наказала штрафом в 28 млн. евро Lietuvos gelezinkeliai за незаконное ограничение конкуренции, когда в 2008 году компания разобрала железнодорожное полотно, которое вело из Мажейкяй до латвийской станции Реньге. Литву также обязали исправить нарушение. В понедельник вице-министр коммуникаций и транспорта Литвы Ричардас Дегутис заявил, что возможное восстановление ветки "является вопросом дальнейшей дискуссии". Премьер Саулюс Сквернялис и министр коммуникаций и транспорта Рокас Масюлис утверждают, что интересы Литвы должны защищаться правовыми методами, а решение о том, будет ли обжаловано постановление ЕК в суде, пока не принято.

