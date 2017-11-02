"Они (ЕС - BNS) понимают нашу потребность. (...) Комиссар Г. Эттингер сказал, что прекрасно понимает это положение и что это - обязательство Европы, и оно будет "с честью" выполняться. Это я процитировал, что обязательство будет выполняться "с честью", - сказал В. Пранцкетис в четверг после встречи с членом Еврокомиссии (ЕК) в Вильнюсе.

"Мы просто говорим, какова потребность в финансировании на будущее. У нас есть четкий план - до 2038 года мы должны (станцию) закрыть, сровнять с землей и заселять луг на на месте АЭС", - добавил глава сейма.

Однако, по его словам, Литве в ближайшее время придется обосновать, почему нужно продлить финансирование закрытия ИАЭС.

Как сказал еврокомиссар, на работы по демонтажу окончательно остановленной по требованию ЕС в 2009 году станции еще не хватает примерно 1,5 млрд. евро, а от ЕС ожидается получение 1,2 млрд. евро.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис накануне встречи с Гюнтером Эттингером сказал, что Евросоюз (ЕС) должен оказывать финансовую помощь закрытию остановленной Игналинской АЭС (ИАЭС), потому что для одной Литвы это бремя слишком велико.

"В плане приближающейся новой финансовой перспективы мы видим, каковы вызовы, если говорить о бюджете ЕС. Прежде всего это связано с последствиями "Брекзита", но несмотря на это, есть определенные решения, принятые заранее и закрепленные в Договоре о вступлении Литвы в ЕС. Во-первых, мы говорим о закрытии ИАЭС. (Имеется) вполне четкое обязательство финансировать этот очень емкий в плане финансов проект", - сказал в четверг С. Сквярнялис в интервью радиостанции Ziniu radijas.

По его словам, одна Литва не в силах финансировать закрытие станции.

"Предложение Европейской счетной палаты, чтобы это делалось преимущественно на средства бюджета Литвы неприемлемо и неподъемно для нас, поэтому этот вопрос тоже будет одним из главных", - уверял премьер.

Первый реактор ИАЭС был остановлен в 2004 году, второй - спустя еще 5 лет. В 2011 году планировалось, что работы будут закончены в 2029 году, потом дата была перенесена на 2038 год.

Литва хочет договориться с Брюсселем о том, чтобы после 2020 года Брюссель продолжал финансировать закрытие ИАЭС, однако министр энергетики Жигимантас Вайчюнас не ожидает легких переговоров - по его словам, сколько средств получит Литва, выяснится только в последнюю ночь.

Под проект закрытия ИАЭС на 2014-2020 годы было выделено 450,8 млн. евро, на 2007-2013 годы - 837,4 млн. евро.