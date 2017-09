"Это один из путей. Возможно, если это потребуется. Я думаю, что Избирательная акция поляков - один из кандидатов, с которым мы могли бы говорить", - сказал спикер в среду в интервью радиостанции Ziniu radijas. В. Пранцкетис заверил, что поскольку группа социал-демократов в Cейме решила не уходить в оппозицию, правящее большинство остается, но каким оно будет - выяснится "после первого важного голосования". В субботу совет Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) выступил за прекращение коалиции между Литовским союзом крестьян и зеленых (ЛСДКЗ, аграрии), а в воскресенье фракция ЛСДП в сейме подписала соглашение с "аграриями" о коалиции фракций. В. Пранцкетис в среду сказал, что это соглашение было заключено в воскресенье по его инициативе: "Я участвовал, и я созвал".

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.