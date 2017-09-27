"Это один из путей. Возможно, если это потребуется. Я думаю, что Избирательная акция поляков - один из кандидатов, с которым мы могли бы говорить", - сказал спикер в среду в интервью радиостанции Ziniu radijas.
В. Пранцкетис заверил, что поскольку группа социал-демократов в Cейме решила не уходить в оппозицию, правящее большинство остается, но каким оно будет - выяснится "после первого важного голосования".
В субботу совет Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) выступил за прекращение коалиции между Литовским союзом крестьян и зеленых (ЛСДКЗ, аграрии), а в воскресенье фракция ЛСДП в сейме подписала соглашение с "аграриями" о коалиции фракций.
В. Пранцкетис в среду сказал, что это соглашение было заключено в воскресенье по его инициативе: "Я участвовал, и я созвал".
Правительство Литвы разрешило использовать нелитовские буквы в названиях предприятий (2)
Правительство Литвы утвердило предложение разрешить...
Киркилас: Сабатаускас подписал документ о коалиции фракций Сабатаускас это отрицает (1)
Член парламентской фракции социал-демократов Юлюс...
Спикер Cейма: "крестьяне" могут подписать соглашение с Избирательной акцией поляков Литвы (5)
Председатель литовского парламента Викторас...
Посол ЕС в РФ Ушацкас отверг возможность отмены антироссийских санкций в случае ввода миротворцев в Донбасс (37)
Евросоюз не связывает возможное введение...
Литовский экс-дипломат Ушацкас присоединился к Группе друзей Украины (19)
Завершивший дипломатическую службу Вигаудас Ушацкас...
TOP новостей
Наступают неспокойные дни для тех, кто платит небольшие зарплаты (32)
Больше пенсии в старости или дальнейший рост цен...
Полиция нашла мужчину, запугавшего на автостраде студентку на BMW (11)
После того как портал DELFI рассказал историю студентки,...
Советы эмигрантам: иногда нельзя в Литве указывать опыт работы (29)
DELFI прошел путь подготовки семьи, которая планировала...
В Вильнюсе уже испытывают фиксирующий водителей радар (7)
Около бизнес-центра Quadrum на проспекте Конституции...
Нашли золотую жилу: благодаря видеокамерам поймали чиновников-взяточников (11)
Не секрет, что в небольших городах и районах люди хорошо...