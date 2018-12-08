Специалист по гибридным войнам: Россия предлагает "Бюро добрых услуг" для кандидатов в Украине

В своей книге он рассказывает об историческом, информационном, психологическом аспектах гибридной войны, анализирует причины ослабления своей страны и предлагает четкий рецепт победы. Ведь особенность гибридной войны в том, что она не видна внешне, неочевидна. Как ее распознать, и чего следует ждать в российско-украинских отношениях – об этом Евгений Магда рассказал в интервью порталу DELFI.

- Каков ваш сценарий развития ситуации в российско-украинских отношениях? Способна ли нынешняя, необъявленная война, перерасти в настоящую, официальную?

- Надо понимать, что гибридная война России против Украины продолжается пятый год, то есть с аннексии Крыма. Двадцать пятого ноября в Черном море, в нейтральных водах, был совершен акт агрессии – так, как это написано в нормах международного права после Второй мировой войны. Происходящее показывает, что Россия стремится всячески вернуть Украину в сферу своего влияния. Я думаю, что это – задача четвертого президентского срока Владимира Путина, и он будет предпринимать максимум усилий.

Я не готов прогнозировать для своей Родины большую войну, потому что понимаю: даже в условиях гибридной войны погибло более десяти тысяч граждан Украины, начиная с 2014 года. Это известный факт. Поэтому думаю, что многое будет зависеть от реакции мирового сообщества.

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- Близятся президентские выборы в Украине. Понятно, что Россия как определенный геополитический центр заинтересована в их определенном исходе. Сегодня какое-то воздействие на эти выборы уже ощущается?

- Хочу напомнить читателям DELFI, что в период с 1994 по 2014 год Россия принимала активное деятельное участие – через политтехнологов, через информационные каналы – во всех президентских и парламентских выборах Украины. В 2014 году то ли не успели сориентироваться, то ли действительно было мало времени, то ли были заняты имплантированием Крыма в тело Российской Федерации. [Но] сейчас сделать какое-то откровенно пророссийское заявление может только сумасшедший украинский политик, потому что он будет нести огромные рейтинговые потери.

Однако Россия предлагает "бюро добрых услуг" для кандидатов: чтобы они выражали сомнение в нынешней украинской власти, выражали сомнение в украинской государственности. То есть чтобы они делали заявления эпизодические, не стратегического характера, а в обмен получали информационные возможности, финансовую помощь, организационные возможности. Это тактика "электорального салями": кусочками, кусочками, кусочками. И я думаю, что Россия будет достаточно активно ее использовать.

- Последние 4 года в Украине отмечается всплеск убийства журналистов. Одно из самых громких – это убийство Павла Шеремета. По-вашему, все ли делает украинская власть для того, чтобы расследовать эти случаи?

- Вопрос сложный. К сожалению, в Украине судьба журналиста и профессия журналиста зачастую достаточно опасны. То, что убийство Шеремета было заказным, то, что его осуществили, очевидно, профессионалы, безусловно, снижает возможности его раскрытия. Плюс много факторов, которые влияют на это расследование. Но поверьте, что ни президентская, ни парламентская кампания – при всем уважении к памяти Шеремета – не может быть построена на обещании политика или партии раскрыть это убийство. Смерть Шеремета в украинской медийной среде, безусловно, занимает заметное место. Каждый год наши журналисты об этом напоминают. Но сказать, что расследовать смерть Шеремета – это требование, под которым можно собрать третий Майдан, было бы преувеличением.

- Сейчас президент Литвы отправилась в Украину, где обсуждает с президентом Украины вопросы безопасности, бизнеса и евроинтеграции. Но [в социальных сетях] звучат мнения о том, что идеи Майдана, провозгласившего своей целью интеграцию Украины в ЕС, уже не пользуются такой популярностью в украинском обществе. По-вашему, так ли это?

- Нет, это не так. Более 50% граждан Украины поддерживает европейскую интеграцию. Майдан стоял за подписание соглашения об ассоциации [с ЕС]. Соглашение об ассоциации подписано, ратифицировано, вступило в силу. Сегодня Европейский союз является крупнейшим экономическим партнером Украины: более 40% товарооборота приходится на Евросоюз. Мы получили безвиз. В этом плане украинский паспорт достаточно весом. Сказать, что есть разочарование среди обычных украинцев – я думаю, нет.

Евгений Магда DELFI

Есть другой вопрос: продолжительное нереформирование Украины с момента провозглашения независимости и достаточно заметное ускорение, начиная с 2014 года, пока не решило вопроса евроинтеграции Украины. В Брюсселе не проявляют готовности принять Украину. В Брюсселе говорят: "сначала Западные Балканы, а потом может быть когда-нибудь вы". То, что перспектива европейской интеграции Украины – это 10 лет плюс, для меня совершенно очевидно. Но это не означает, что мы не должны двигаться в этом направлении. Потому что только вступление в НАТО и Евросоюз для Украины является победой в гибридной войне.

- В 2014-15 годах в тех же США ситуация в Украине обсуждалась весьма активно. Как вы считаете, сегодня интерес США и Евросоюза к Украине в определенной мере спадает? И если да, то с чем это связано?

- Это любимая "фишка" официальной российской пропаганды, что "Украина никому не нужна". Но я приведу простой пример. Двадцать пятое ноября, в Черном море обстреливают и захватывают три украинских корабля, 24 украинских моряка. Двадцать пятого ноября Европейский союз говорит о глубокой обеспокоенности – ну, стандартная формула. Однако уже 28-го, через три дня, Федерика Могерини [Верховный представитель ЕC по иностранным делам и политике безопасности – DELFI] требует вернуть украинских моряков и украинские корабли, НАТО говорит то же самое, как и Госдепартамент [США]. Так они заинтересованы в украинской ситуации?

Вчера [спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины] Курт Волкер в интервью "Голосу Америки" сказал, что возможны новые санкции. Идея о том, чтобы не допускать российские корабли в европейские и американские порты, интересна. Это символ, поскольку Запад уже не в том положении, когда он может себе позволить сглотнуть акт открытой агрессии и сказать, что "ничего не было и решайте сами, обе стороны виноваты". Такого уже нет.