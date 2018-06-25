Об этом правительство сообщило после заседания, посвященного стратегическим проектам.
Канцлер правительства Альгирдас Стончайтис говорит, что у Литвы до сих пор нет внятного послания о себе миру.
"Мы хвалим природу, достижения в областях инноваций, инженерии, биотехнологий, говорим о скорости общественного Интернета, однако единой коммуникационной системы нет", - сказал канцлер для пресс-релиза.
Как сообщает правительство, создание своего бренда Литва начала в 2006 году, однако эта работа не увенчалась успехом, а в 2009 году, когда начался кризис, она вообще была прекращена.
Канцлер обещает, что координирование поможет избежать дублирования видов деятельности, будет побуждать ведомства к сотрудничеству и поиску возможностей объединения видов деятельности.
В Отделе по вопросам имиджа Литвы Канцелярии правительства работает четыре специалиста.
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