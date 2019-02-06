В соответствии с установленным порядком кандидатуры дипломатов обсуждают на Аттестационной комиссии. У кандидата должно быть разрешение на работу с секретной информацией.

Затем министр иностранных дел принимает решение о назначении и информирует о нем президента и премьер-министра и представляет кандидата парламентскому Комитету иностранных дел.

МИД Литвы не комментирует назначение Антанавичене и Алексеюнаса послами.

Председатель парламентского комитета Юозас Бернатонис также сказал, что ничего комментировать не может.

"Комитет обсуждает этот вопрос на закрытом заседании, поскольку такова процедура назначения", – заметил он.

В ответе пресс-службы президента DELFI сказано, что по закону о дипломатической службе, все дипломаты, работавшие в министерствах, парламенте, правительстве или аппарате президента, имеют право на восстановление дипломатического статуса и возвращение на дипслужбу.

"Это установившаяся практика. Например, в прошлом году на дипслужбу вернулся советник спикера Виктораса Пранцкетиса К.Кудзманас. Он стал послом в Молдове. Или бывшие советники Альгирдаса Буткявичюса A.Брузга и Паслаускас, назначенные послами в Турции и Норвегии", – сказано в ответе.

Антанавичене в свое время была послом Литвы в Китае. Алексеюнас до сих пор работает советником президента.

К концу второго срока полномочий Грибаускайте уже сменил работу бывший советник президента Арунас Молис. С начала января 2019 года он возглавил новую службу Клайпедского терминала СПГ Klaipėdos naftа, сообщало информационное агентство BNS.

Молис в конкурсе на этот пост обошел 40 других кандидатов.

Послами стали и некоторые другие советники президента. В 2015 году послом Литвы в ЕС стала советник президента Йовита Нелюпшене. А в 2012 году советник президента Дарюс Семашка стал послом Литвы в Нидерландах.