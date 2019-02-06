В соответствии с установленным порядком кандидатуры дипломатов обсуждают на Аттестационной комиссии. У кандидата должно быть разрешение на работу с секретной информацией.
Затем министр иностранных дел принимает решение о назначении и информирует о нем президента и премьер-министра и представляет кандидата парламентскому Комитету иностранных дел.
МИД Литвы не комментирует назначение Антанавичене и Алексеюнаса послами.
Председатель парламентского комитета Юозас Бернатонис также сказал, что ничего комментировать не может.
"Комитет обсуждает этот вопрос на закрытом заседании, поскольку такова процедура назначения", – заметил он.
В ответе пресс-службы президента DELFI сказано, что по закону о дипломатической службе, все дипломаты, работавшие в министерствах, парламенте, правительстве или аппарате президента, имеют право на восстановление дипломатического статуса и возвращение на дипслужбу.
"Это установившаяся практика. Например, в прошлом году на дипслужбу вернулся советник спикера Виктораса Пранцкетиса К.Кудзманас. Он стал послом в Молдове. Или бывшие советники Альгирдаса Буткявичюса A.Брузга и Паслаускас, назначенные послами в Турции и Норвегии", – сказано в ответе.
Антанавичене в свое время была послом Литвы в Китае. Алексеюнас до сих пор работает советником президента.
К концу второго срока полномочий Грибаускайте уже сменил работу бывший советник президента Арунас Молис. С начала января 2019 года он возглавил новую службу Клайпедского терминала СПГ Klaipėdos naftа, сообщало информационное агентство BNS.
Молис в конкурсе на этот пост обошел 40 других кандидатов.
Послами стали и некоторые другие советники президента. В 2015 году послом Литвы в ЕС стала советник президента Йовита Нелюпшене. А в 2012 году советник президента Дарюс Семашка стал послом Литвы в Нидерландах.
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