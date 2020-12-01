aA
У президента Литвы Гитанаса Науседы есть сомнения относительно некоторых кандидатов в министры, говорит его советник, однако конкретные фамилии не называет.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Andrius Ufartas

По словам пресс-секретаря президента Антанаса Бубнялиса, во вторник на встрече с назначенной премьер-министром Ингридой Шимоните было договорено искать другие кандидатуры, однако сама И. Шимоните говорит, что решение об этом будет принято после того, как президент встретится со всеми претендентами в министры.

"Президент высказал свои сомнения относительно нескольких кандидатур на министерские посты, и было договорено, что на эти посты будут искать других людей (...)", - сказал А. Бубнялис.

Статьи по теме:
Лидер Союза свободы заговорила о высоких требованиях к кандидатам в члены правительства  (8)
Кубилюс оценил список кандидатов в министры: некоторые замечания в их адрес не очень рациональны  (39)

По словам пресс-секретаря, во вторник на встрече с И. Шимоните подробно обсуждались семь кандидатов, с которыми президент уже встретился.

Продложать консультации планируется на этой неделе.

И все же И. Шимоните подчеркнула, что на встрече не договаривались о поиске других кандидатов в министры.

"Сегодня не было соглашений о поиске других кандидатов, просто президент высказал замечания и по тем кандидатам, которые побывали на встречах с президентом, и по тем кандидатам, с которыми он еще не встречался", - сказала И. Шимоните.

Она отметила, что ее решения и решения коалиции о замене кандидатов будут приниматься тогда, когда президент встретится со всеми претендентами в министры.

По этой причине И. Шимоните сказала, что не назовет и тех кандидатов, которых критиковал президент.

По ее словам, будут ли делаться какие-то изменения, станет известно в конце недели, когда президент встретится со всеми кандидатами и у него сложится "свое личное впечатление обо всем правительстве in corpore".

Во вторник, после беседы с И. Шимоните, Г. Науседа еще планирует встретиться с кандидатом в министры окружающей среды Симонасом Гентвиласом.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Администрация президента: кандидат в министры юстиции – смелая и решительная (47)

Кандидат в министры юстиции Литвы Эвелина...

TOP новостей

Минздрав предлагает запретить собираться группами больше 2 человек (2)

Министерство здравоохранения Литвы предлагает...

Эксперт: возможно в Литве был достигнут пик роста заболеваний, но надо следить за ситуацией  призывают ввести ограничения первого карантина (15)

Распространение коронавируса в Литве замедлилось. Об...

Литовская компания предложила платить зарплату каждый день (15)

Агентство временного трудоустройства Biuro предложило...

Белорусская антиядерная кампания выступила с заявлением о ЧП на БелАЭС: что случилось? (31)

Появилась информации об очередном возможном ЧП на...

Где в Литве и за какие деньги можно сдать тест на коронавирус (52)

Регистрация в мобильный пункт и тестирование на...

|Maža didelių žinių kaina