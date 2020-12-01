По словам пресс-секретаря президента Антанаса Бубнялиса, во вторник на встрече с назначенной премьер-министром Ингридой Шимоните было договорено искать другие кандидатуры, однако сама И. Шимоните говорит, что решение об этом будет принято после того, как президент встретится со всеми претендентами в министры.

"Президент высказал свои сомнения относительно нескольких кандидатур на министерские посты, и было договорено, что на эти посты будут искать других людей (...)", - сказал А. Бубнялис.

По словам пресс-секретаря, во вторник на встрече с И. Шимоните подробно обсуждались семь кандидатов, с которыми президент уже встретился.

Продложать консультации планируется на этой неделе.

И все же И. Шимоните подчеркнула, что на встрече не договаривались о поиске других кандидатов в министры.

"Сегодня не было соглашений о поиске других кандидатов, просто президент высказал замечания и по тем кандидатам, которые побывали на встречах с президентом, и по тем кандидатам, с которыми он еще не встречался", - сказала И. Шимоните.

Она отметила, что ее решения и решения коалиции о замене кандидатов будут приниматься тогда, когда президент встретится со всеми претендентами в министры.

По этой причине И. Шимоните сказала, что не назовет и тех кандидатов, которых критиковал президент.

По ее словам, будут ли делаться какие-то изменения, станет известно в конце недели, когда президент встретится со всеми кандидатами и у него сложится "свое личное впечатление обо всем правительстве in corpore".

Во вторник, после беседы с И. Шимоните, Г. Науседа еще планирует встретиться с кандидатом в министры окружающей среды Симонасом Гентвиласом.