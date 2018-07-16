Министерство иностранных дел на этой неделе зарегистрировало предусматривающие это законопроекты.
В соответствии с документами, Кудзманас начнёт работу в качестве посла 14 августа. На этом посту он заменит дипломата Римантаса Латакаса.
Послов Литвы назначает президент по предложению правительства и с одобрения Комитета по иностранным делам Сейма.
К.Кудзманас - бывший посол в Турции, Азербайджане, ранее в посольстве Литвы в Москве работал министром-советником по вопросам экономики, директором Административного департамента Министерства иностранных дел, а также послом по особым поручениям Департамента Восточной Европы и Центральной Азии.
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