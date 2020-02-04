По словам Симонаса Крепшты, экономическое различие между Вильнюсом и регионами Литвы доказывает тот факт, что в Вильнюсском регионе ВВП на одного жителя составляет 112% уровня ЕС, а в остальной части – 65%.
"Мы акцентируем, что есть разница между регионами, мы знаем, что ВВП в Вильнюсском регионе составляет 112% уровня ЕС, значит Вильнюс живет как Финляндия. Остальная часть Литвы составляет 65% среднего показателя по ЕС, там живут, как в Румынии", – сказал в интервью на Žinių radijаs Крепшта.
"Для полной интеграции и снижения разницы нужна помощь ЕС", – прибавил он.
По словам Крепшты, ЕС хочет снизить средства фондов смычки, поскольку экономика страны в последние годы росла.
"Надо отметить, что эти средства урезают с такой скоростью потому, что в последние 7-8 лет экономика Литвы успешно росла. Эти средства напрямую связаны с экономическим развитием страны", – сказал советник президента.
Несмотря на это, по его словам, не стоит слишком концентрироваться на ВВП на одного гражданина.
"Мы акцентируем, что концентрация, как сейчас это делает Европа, на ВВП на долю одного жителя - это узкий взгляд, поскольку за то же время мы лишились большого количества жителей, а это искусственно увеличило показатель", – подчеркнул Крепшта.
В проекте бюджета ЕС на 2021–2027 гг предлагается сократить средства фондов смычки для Литвы на 27%.
TOP новостей
Предупреждение для тех, кто едет в Россию: проблемы могут начаться уже на границе (36)
Невинные поездки в Калининград и Санкт-Петербург , а...
Советник президента: Вильнюс живет как Финляндия, остальная часть Литвы – как Румыния (12)
Европа предлагает снижать выделяемые Литвы средства...
В представленном отчете ДГБ Литвы – скрытый инцидент на Островецкой АЭС (47)
Литовская разведка сообщает, что по мере приближения...
"Это в Эфиопии!": иностранцы рассказали, где находится Вильнюс (2)
Вильнюс: возможно, вы слышали об этом городе, но можете...
Глава МИД Литвы призвал премьера Беларуси реализовать рекомендации по БелАЭС (6)
Находящийся с визитом в Беларуси министр иностранных...