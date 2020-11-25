Советник президента: претендент на пост министра соцзащиты произвела на главу государства хорошее впечатление

"На президента произвело хорошее впечатление то, что кандидат разбирается в этой свфере - она приобрела опыт в этой сфере, работая в Сейме", - сказал советник президента в среду журналистам.

"Также отрадно, что кандидат демонстрирует решимость: в случае назначения - изменить относительный уровень бедности, снизить его, уделять больше внимания социальным услугам, уровень и качество которых сейчас неудовлетворительный, у нее также есть планы улучшения баланса между работой и досугом, особенно для семей с детьми", - добавила она.

Претендент от консерваторов сказала, что встреча с Г. Науседой была конструктивной и деловой.

По словам М. Навицкене, необходимо обратить внимание на компетенность, условия работы, зарплаты работников социальной сферы.

По ее словам, риск условной бедности можно снизить, если "сконцентрировать все усилия" на проблемах людей с недугами, матерей с детьми, людей, которые ухаживают за больными близкими, на проблемах пенсионеров, особенно одиноких.

М. Навицкене сказала также, что "для президента было важно", чтобы у будущего министра социальной защиты и труда "была амбиция изменить проблематику отчуждения и снижения уровня бедности в Литве".

"Для президента также было очень важно, чтобы был сохранен стабильный рост пенсий, что совпадает с приоритетами, которые озвучила я сама, и которые будут у этого правительства", - сказала она.

Советник президента С. Крепшта сказал, что решение о назначении министра будет обнародовано, как только оно будет принято.