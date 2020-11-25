Советник президента: претендент на пост министра соцзащиты произвела на главу государства хорошее впечатление

"На президента произвело хорошее впечатление то, что кандидат разбирается в этой свфере - она приобрела опыт в этой сфере, работая в Сейме", - сказал советник президента в среду журналистам.
"Также отрадно, что кандидат демонстрирует решимость: в случае назначения - изменить относительный уровень бедности, снизить его, уделять больше внимания социальным услугам, уровень и качество которых сейчас неудовлетворительный, у нее также есть планы улучшения баланса между работой и досугом, особенно для семей с детьми", - добавила она.
Претендент от консерваторов сказала, что встреча с Г. Науседой была конструктивной и деловой.
По словам М. Навицкене, необходимо обратить внимание на компетенность, условия работы, зарплаты работников социальной сферы.
По ее словам, риск условной бедности можно снизить, если "сконцентрировать все усилия" на проблемах людей с недугами, матерей с детьми, людей, которые ухаживают за больными близкими, на проблемах пенсионеров, особенно одиноких.
М. Навицкене сказала также, что "для президента было важно", чтобы у будущего министра социальной защиты и труда "была амбиция изменить проблематику отчуждения и снижения уровня бедности в Литве".
"Для президента также было очень важно, чтобы был сохранен стабильный рост пенсий, что совпадает с приоритетами, которые озвучила я сама, и которые будут у этого правительства", - сказала она.
Советник президента С. Крепшта сказал, что решение о назначении министра будет обнародовано, как только оно будет принято.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Правительство Литвы продлило карантин до 17 декабря (38)
Уходящее правительство Литвы 25 ноября продлило...
Все данные показывают – пандемия в Литве на спад не идет: если ничего не изменится, будут говорить о комендантском часе (65)
Литва во второй раз ввела карантин больше двух недель...
В Литве снижают налоги на регистрацию полученного в наследство или в подарок имущества (3)
С октября в Литве увеличились налоги на регистрацию...
Президент Литвы назначил Шимоните премьер-министром (19)
Президент Литвы Гитанас Науседа в среду подписал...
Глава Минздрава Литвы: карантин не действует так, как хотелось бы (13)
Временно исполняющий обязанности министра...