Советник президента: предложение Вайчюнаса по БелАЭС хорошее, но недостаточное

"То, что согласовал министр Жигимантас Вайчюнас хорошо, однако это недостаточно хорошо, чтобы пойти по этому пути до конца. Поэтому переговоры продолжаются. И президент очень четко сказал, что следует далее вести переговоры и с латышами и с эстонцами по вопросу отказа от покупки электроэнергии, а также по синхронизации, ведь эти проекты идут рядом", – сказала в интервью радиостанции Ziniu radijas глава группы советников по внешней политике А. Скайсгирите.
После того, как министр иностранных дел Линас Линкявичюс выказал критику в адрес компромиссного варианта, предложенного Жигимантасом Вайчюнасом, по которому Латвия и Эстония не берут обязательство не закупать электроэнергию с БелАЭС, но поддерживают такие намерения Литвы, А. Скайсгирите отмечает, что министры должны согласовать свои позиции.
"Президент с самого начала заявлял, что не может быть так, чтобы у министров одного правительства были две разные позиции, поэтому попросил, чтобы они унифицировали свои записи и пришли к приемлемому для обоих компромиссу. Об этом речь пойдет и сегодня, на встрече с премьером и двумя министрами", – сказала советник президента.
Ж. Вайчюнас утверждает, что достигнутый сейчас проект соглашения, которые предусматривает систему гарантий происхождения и налоги на импорт электроэнергии, но не обязывает Латвию не покупать электроэнергию, является уже достаточным для реализации принятого в Литве так называемого "антиостровецкого" закона.
Однако оппозиция утверждает, что необходим более амбициозный вариант, по которому электроэнергию у Беларуси не покупали бы и Латвия, и Эстония.
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