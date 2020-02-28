"Появляется всё больше аргументов в пользу того, что нам следует учитывать и социальный контекст, потребности общества через призму лесов, нам следует относиться к лесам как к главной экосистеме, соответствуя вызовам, связанным с климатическими изменениями. Мы также должны видеть возможность отчасти способствовать ослаблению этой проблемы через леса", – сказал на пресс-конференции журналистам Я. Неверович.

Он сказал это в пятницу после состоявшейся в Президентском дворце дискуссии "Леса Литвы после 2020 года".

В этом году истекает срок действия Национальной программы развития лесного сектора, поэтому, как отмечает президентское ведомство, необходимо начать дискуссию о содержании нового стратегического документа в области лесного хозяйства.

"Нужно другое лесное хозяйство, нежели мы привыкли", – сказала вице-министр окружающей среды Раса Вайткявичюте.

Как говорит глава Литовской ассоциации лесо- и землевладельцев Альгис Гайжутис, если в частных лесах имеют место определённые ограничения, то их владельцам за это следует возмещать средства "в полном объёме".

"Сейчас возмещение за ограничения или совсем бесплатное, или это имитация. В соответствии с применяющейся сейчас методикой, возмещаются проценты за упущенную выгоду от зрелых лесов, которые можно было бы использовать, но они не используются", – сказал А. Гайжутис.

"С 2015 года банки в большинстве случаев применяют отрицательные годовые. По этой логике, владелец еще должен приплатить за то, что ему установили ограничения. Полнейший абсурд", – сказал он.

По словам главного советника Группы по политике в области лесного хозяйства Министерства окружающей среды Нериюса Купстайтиса, при формировании новой политики также могут быть пересмотрены границы охраняемых территорий, однако на самих охраняемых территориях в таком случае должны быть введены дополнительные ограничения.

"У нас много отнесённых к охраняемым территориям лесов, которые зачастую не имеют особой природной ценности, однако в них существуют определённые ограничения, которые становятся бременем для лесовладельцев, а мы потом ищем деньги для компенсаций", – сказал Н. Купстайтис.

"И само лесное хозяйство должно лучше приспособиться, отказаться от систем полных вырубок лесов на определённых территориях", – добавил он.

Выработать новую стратегию в сфере лесной политики на десять лет вперед Министерство окружающей среды должно до конца этого года.