aA
При формировании политики Литвы в области лесного хозяйства, выращивание древесины не может быть единственным приоритетом, нужно искать равновесие между интересами бизнеса и стремлением сохранить леса, говорит главный советник президента Ярослав Неверович.
Ruduo
Ruduo
© DELFI / Laimonas Jankauskas

"Появляется всё больше аргументов в пользу того, что нам следует учитывать и социальный контекст, потребности общества через призму лесов, нам следует относиться к лесам как к главной экосистеме, соответствуя вызовам, связанным с климатическими изменениями. Мы также должны видеть возможность отчасти способствовать ослаблению этой проблемы через леса", – сказал на пресс-конференции журналистам Я. Неверович.

Статьи по теме:
За оставленный в лесах мусор в Литве предлагают ввести конфискацию автомобилей  (33)
Около ста активистов, одетых в животных, требовали остановить вырубки в лесах  (11)

Он сказал это в пятницу после состоявшейся в Президентском дворце дискуссии "Леса Литвы после 2020 года".

В этом году истекает срок действия Национальной программы развития лесного сектора, поэтому, как отмечает президентское ведомство, необходимо начать дискуссию о содержании нового стратегического документа в области лесного хозяйства.

"Нужно другое лесное хозяйство, нежели мы привыкли", – сказала вице-министр окружающей среды Раса Вайткявичюте.

Как говорит глава Литовской ассоциации лесо- и землевладельцев Альгис Гайжутис, если в частных лесах имеют место определённые ограничения, то их владельцам за это следует возмещать средства "в полном объёме".

"Сейчас возмещение за ограничения или совсем бесплатное, или это имитация. В соответствии с применяющейся сейчас методикой, возмещаются проценты за упущенную выгоду от зрелых лесов, которые можно было бы использовать, но они не используются", – сказал А. Гайжутис.

"С 2015 года банки в большинстве случаев применяют отрицательные годовые. По этой логике, владелец еще должен приплатить за то, что ему установили ограничения. Полнейший абсурд", – сказал он.

По словам главного советника Группы по политике в области лесного хозяйства Министерства окружающей среды Нериюса Купстайтиса, при формировании новой политики также могут быть пересмотрены границы охраняемых территорий, однако на самих охраняемых территориях в таком случае должны быть введены дополнительные ограничения.

"У нас много отнесённых к охраняемым территориям лесов, которые зачастую не имеют особой природной ценности, однако в них существуют определённые ограничения, которые становятся бременем для лесовладельцев, а мы потом ищем деньги для компенсаций", – сказал Н. Купстайтис.

"И само лесное хозяйство должно лучше приспособиться, отказаться от систем полных вырубок лесов на определённых территориях", – добавил он.

Выработать новую стратегию в сфере лесной политики на десять лет вперед Министерство окружающей среды должно до конца этого года.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

В литовских лесах наблюдаются кардинальные перемены: специалисты давно этого ждали (17)

В течение нескольких лет ситуация в литовских лесах и...

TOP новостей

Президент Литвы призывает сохранять спокойствие: Нет абсолютно никаких оснований для паники (97)

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал жителей...

Несмотря на рекомендации, ярмарку Казюкаса в Вильнюсе не отменяют (13)

В среду правительство Литвы объявило чрезвычайную...

Прогноз на месяц настраивает на оптимистический лад: март удивит не только теплом

Март в Литве в этом году, согласно прогнозам будет...

Коронавирус добрался до Литвы: в Шяуляйской больнице изолирована вернувшаяся из Северной Италии женщина (119)

Кронавирус достиг Литвы – в ночь на пятницу в...

В Шяуляй из-за коронавируса под наблюдением находятся 12 человек: в их числе и учитель закрытой гимназии

На территории шяуляйского муниципалитета под...

|Maža didelių žinių kaina