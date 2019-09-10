Советник президента: общаться с Беларусью не обязательно означает приглашать Лукашенко

Глава группы советников по внешней политике отмечает, что пока преждевременно рассуждать о том, есть ли условия для попыток возобновить отношения с соседней страной на высшем уровне, например, пригласить в Вильнюс Александра Лукашенко.
"Я не знаю, есть ли сейчас условия для приглашения в Вильнюс президента Александра Лукашенко. Общаться с Беларусью не обязательно означает приглашать А. Лукашенко, можно общаться на исключительном рабочем уровне, что президент не раз акцентировал. Наше приграничное, транспортное, таможенное сотрудничество необходимо, совершенно прагматичное, рабочее. И мы должны продемонстрировать политические жесты – будущее покажет", – сказала во вторник А. Скайсгирите в интервью радиостанции Ziniu radijas.
Старший советник президента также отметила, что Г. Науседа в отношении Беларуси хочет "задействовать классическую дипломатию". "Нужно, чтобы там у дипломатов была связь, информация о том, что происходит в Беларуси. Я думаю, что такие тактические действия никак не обуславливают какие-то существенные изменения во внешней политике Литвы", – сказала А. Скайсгирите.
По словам советника, Литва не может игнорировать факты того, что с Беларусью у нее самая протяженная граница, а в 50 километрах от Вильнюса, в Островце, планируется запустить атомную станцию.
"Нельзя не упомянуть нашу боль, Белорусскую АЭС, она никуда не делась. Невзирая на все усилия Литвы в последнее десятилетие, эта станция построена, и, кажется, уже в этом или в следующем году, будет завезено ядерное топливо, она начнет действовать", – сказала советник.
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