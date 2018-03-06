Советник президента о конкурсе на пост главы ЛРТ: двух сроков полномочия достаточно

6 марта вскрывают конверты 12 кандидатов на этот пост. По неофициальным данным, среди них есть и Аудрюс Сяурусявичюс, который занимает этот пост уже два срока полномочия подряд.
"Президент неоднократно говорила, что она считает, что в государственном секторе два срока полномочий - достаточный срок. Как ведомствам, так и людям обновление идет на пользу, важно не срастаться с системой. (...) Сейчас мы видим, что предложены поправки к закону правительства, в которых предлагается ввести ограниченное число сроков полномочия и на ЛРТ", - сказал Žinių radijаs Линге.
Он отрицал, что президент Даля Грибаускайте пытается оказывать давление на исход конкурса на пост главы ЛРТ.
"В публичном пространстве есть разные спекуляции, это не первый и не единственный случай, поэтому мы серьезно не можем расценивать эти спекуляции. Президент делегирует своих кандидатов, предлагает кандидатов в разные ведомства и комиссии. По большей части следует обеспечивать вопрос самостоятельности этих комиссий. На сегодняшний день не было никаких известных мне бесед или встреч с отдельными членами комиссии, не было и никаких указаний. Этот вопрос по закону решает совет", - сказал он.
По словам Линге, если касаются чувствительных вопросов, "сразу поднимают флаг - ой, это президент. Бывают разные спекуляции".
Минкульт предложил ограничивать сроки полномочий глав ЛРТ, музеев, библиотек и культурных центров до двух подряд.
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