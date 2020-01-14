Он сказал это вскоре после того, как правящим не хватило одного голоса для преодоления президентского вето относительно снижения заградительного барьера голосов на выборах.

"Мы уже сейчас говорим с лидерами партий, с лидерами фракций что нужно в корне пересмотреть всю систему и, возможно, радикально менять, однако очень важно делать это не в то время, как выборы в сейм уже не за горами, так как тут напрашивается параллель из спорта", – сказал журналистам во вторник П. Мачюлис.

"Это то же самое, как если бы на предстоящем в этом году в Катаре Чемпионате по футболу более слабые команды попросили сделать ворота пошире, потому что они в ворота не попадают", – сказал он.

"Звучат предложения и дискуссии, что, наверное, нужно даже менять со смешанной на пропорциональную систему", – сказал советник главы государства.

По его словам, после того, как президент заблокировал снижение барьера для партия с 5% до 3%, следующий состав парламента должен быть менее хаотичным.

"Хочется порадоваться, что сейму хватило воли принять решение, которое, наверное, затрагивает и их лично, однако оно в государственном отношении очень важно (...) Я считаю, что прежде всего выиграл сейм следующего созыва, потому что можно надеяться, что не будет так много хаоса, как имеет место сейчас", – сказал советник президента.