"Очевидно, что как в Литве, так и в других странах придется научиться жить рядом с вирусом", – заявил во вторник С. Крепшта радиостанции Ziniu radijas.
"От того, насколько эффективно к этому подготовится наша экономика, бизнес, жители, система здравоохранения – от этого и будет зависеть, с какими вызовами нам придется столкнуться и насколько сократиться экономика", – добавил советник.
По словам С. Крепшты, пример Азиатских стран свидетельствует о том, что если люди соблюдают социальную дистанцию, используют маски, бизнес и учреждения просвещения могут функционировать без перебоев.
Большинство медицинских экспертов утверждают, что полностью остановить вирус может лишь массовая вакцинация, однако для создания вакцины требуется минимум год.
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