"Видно, что ситуация, можно сказать, под контролем, мы уже не наблюдаем неконтролируемое распространение, нет такого, как в южных странах Европы, и это настраивает на оптимистический лад", – сказал в интервью Žinių radijаs советник президента Симонас Крепшта.
По его словам, один из индикаторов пандемии - время за которое удваивается количество заболевших. В начале и в середине марта в Литве количество удваивалось каждые 3-4 дня, а сейчас – раз в две недели.
"Это такая грань, которую и другие страны интерпретируют как повод для некоторого смягчения в экономике", – сказал Крепшта.
Однако он отметил, что спешить не стоит, это надо делать очень внимательно, по отдельным сегментам и с оценкой влияния на ситуацию с пандемией.
"Фальстарт в таких состязаниях объявить нетрудно, надо понимать, что это не спринт, этот состязание на дальнюю дистанцию. Очевидно, что мы будем жить с этим вирусом, пока не найдем эффективную вакцину. Это достаточно длительный срок, он может длиться год-полтора", – сказал советник президента.
Гитанас Науседа 14 апреля с главой Соцмина Линасом Кукурайтисом и лидерами профсоюзов Литвы обсудит готовность к потеплению экономики.
TOP новостей
Работники жалуются, что руководство заставляет их уходить с работы по собственному желанию (15)
Работники компании Vilneda, работающей с крупнейшими...
"Одна дверь закрылась — открылась другая": москвичи переехали в Литву и открыли свой образовательный центр В спецпроекте Delfi "Новая жизнь. Направление - Литва" (27)
Эмигрантская история Олега и Юлии – это история успеха....
В Литве за сутки установили 8 новых случаев коронавируса (16)
За прошедшие сутки в Литве установили 8 новых случаев...
Премьер-министр Литвы: хочется верить, что перелом был достигнут (53)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис...
Эпидемиолог: рост количества больных коронавирусом в Литве замедляется (36)
Рост количества больных коронавирусом в Литве...