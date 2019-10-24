"Если говорить о долгосрочной перспективе, то, без сомнения, терминал должен оставаться альтернативным каналом поставок, и построенный на деньги литовских потребителей терминал не следует отдавать игрокам с Востока", – сказал BNS Я. Неверович.
По его словам, в условиях благоприятных цен на СПГ контролируемой государством энергетической группе Ignitis и другим импортирующим газ предприятиям следовало бы искать возможности подписания новых долгосрочных договоров о поставках СПГ.
"Думаю, потенциал для этого точно имеется, мировые цены на СПГ привлекательны, появляется все больше поставщиков, а такой контракт на более длительный срок мог бы гарантировать, в определенном смысле, "потолок" цен на газ для всего рынка. На мой взгляд, первыми такие решения примут предприятия с постоянной потребностью в газе, например, Ignitis", – сказал BNS Я. Неверович.
СПГ из России активно импортирует крупнейший пользователь ТСПГ – йонавский производитель удобрений Achema.
По данным BNS, небольшими газовозами эта компания завозит газ российской компании "Новатэк" из порта Высоцк в Балтийском море, однако один раз компания завезла через посредников крупную партию газа с терминала "Новатэка" на Ямале, что на севере Сибири.
Сама компания не комментирует, заключены ли у нее долгосрочные договоры, а также у кого она покупает СПГ. Помимо российского газа, она импортирует СПГ с норвежского концерна Equinor.
"Я не могу комментировать приоритеты Achema, это частное предприятие, оно само решает, как ему все организовать. Нужно только отметить, что они пользуются преимуществами терминала", – объяснил Я. Неверович.
Госпредприятие Ignitis также один раз завезло СПГ с "Новатэка" из Высоцка, однако оно купило газ через посредника.
У компании долгосрочный (на 10 лет) договор о поставках СПГ с норвежским концерном Equinor (бывший Statoil), договор действует до 2024 года.
До ввода в эксплуатацию ТСПГ в 2015 году газ в страны Балтии поступал по трубопроводу от единственного поставщика – российского "Газпрома". Когда в 2015 начал действовать терминал, Литва диверсифицировала поставки газа и доля "Газпрома" в них сильно уменьшилась.
Оператор газопередающей системы Amber Grid сообщил BNS, что в этом году за 9 месяцев доля "Газпрома" в общей структуре импорта газа Литвы составила 42%.
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