Бывший сотрудник Департамента Госбезопасности Айнис Разма, работающий в группе советников по нацбезопасности президента, утверждает, что в данный момент не регламентируемые беседы сложно признать доказательствами в суде, поскольку лицо, привлеченное к правовой ответственности, может их отрицать.

"Есть определенный аспект правового обязательства: если я встречусь с вами как сотрудник разведки, за чашкой кофе, скажу, что вам грозит опасность, вы скажете спасибо, и продолжите контакты (...), а следователю или суду вы можете сказать, что вас не предупреждали, поскольку нет никаких доказательств", – заявил во вторник президентский советник в интервью радиостанции Ziniu radijas.

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"Когда есть превентивная беседа, человеку излагается его ситуация, его знакомят, информируют, и он должен подписать. То есть, фиксируется, что он ознакомлен, возникает определенная обязанность, фиксируется сам факт", – добавил он.

Г. Науседа предложил узаконить возможность для разведывательных служб вызывать жителей для превентивных бесед.

Такое положение включено в представленные президентом в пятницу поправки к Закону о разведке.

Согласно проекту, сотрудники разведслужб смогут вызывать граждан для превентивных бесед, если у них есть "данные о том, что человек может быть связан (...) с деятельностью, которая может повышать риск или представлять угрозу для национальной безопасности или государственных интересов Литвы".

А. Разма заверил, что эти положения будет применяться для предупреждения граждан о действиях враждебных разведслужб. Критики же утверждают, что формулировка закона слишком абстрактна, и может интерпретироваться широко.