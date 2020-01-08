Бывший сотрудник Департамента Госбезопасности Айнис Разма, работающий в группе советников по нацбезопасности президента, утверждает, что в данный момент не регламентируемые беседы сложно признать доказательствами в суде, поскольку лицо, привлеченное к правовой ответственности, может их отрицать.
"Есть определенный аспект правового обязательства: если я встречусь с вами как сотрудник разведки, за чашкой кофе, скажу, что вам грозит опасность, вы скажете спасибо, и продолжите контакты (...), а следователю или суду вы можете сказать, что вас не предупреждали, поскольку нет никаких доказательств", – заявил во вторник президентский советник в интервью радиостанции Ziniu radijas.
"Когда есть превентивная беседа, человеку излагается его ситуация, его знакомят, информируют, и он должен подписать. То есть, фиксируется, что он ознакомлен, возникает определенная обязанность, фиксируется сам факт", – добавил он.
Г. Науседа предложил узаконить возможность для разведывательных служб вызывать жителей для превентивных бесед.
Такое положение включено в представленные президентом в пятницу поправки к Закону о разведке.
Согласно проекту, сотрудники разведслужб смогут вызывать граждан для превентивных бесед, если у них есть "данные о том, что человек может быть связан (...) с деятельностью, которая может повышать риск или представлять угрозу для национальной безопасности или государственных интересов Литвы".
А. Разма заверил, что эти положения будет применяться для предупреждения граждан о действиях враждебных разведслужб. Критики же утверждают, что формулировка закона слишком абстрактна, и может интерпретироваться широко.
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